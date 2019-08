Estate al mare per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon le immagini dalla Toscana (FOTO)

Continuano le vacanze estive per Ilaria D’amico e il suo Gigi Buffon. Appena pochi giorni fa vi avevamo mostrato la bella giornalista mentre faceva acquisti al mercatino di Forte dei Marmi. In quell’occasione la D’Amico era sola, questa volta, invece, è stata beccata da Novella 2000 proprio in compagnia del portiere della Juventus e dei loro figli in vacanza sulle spiagge della Toscana. Entrambi hanno superato a pieni voti la prova costume e regalano ai paparazzi dei momenti speciali di tenerezze e divertimento insieme ai loro bambini Pietro e Leopoldo Mattia. Curiosi di vedere questi scatti? Bene, allora continuate a scorrere.

Le foto di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in spiaggia con i figli tra sguardi intensi e partite a bocce

Eccoli Ilaria D’Amico e Gigi Buffon mentre si godono gli ultimi giorni di questa calda e intensa estate in compagnia dei figli prima dell’arrivo della nuova stagione. Dagli sguardi fra i due alla partita a bocce tra papà Gigi e Leopoldo Mattia e Pietro, ecco la vacanza sulla spiaggia della Toscana della famiglia Buffon. Ecco qui di seguito, le foto scattate da Novella 2000 e pubblicate da Tgcom 24:

Anche quest’anno vacanze in famiglia per Gigi Buffon e la sua Ilaria D’Amico: la loro semplicità piace ai fan

La famiglia prima di tutto e, infatti, anche questa volta Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno scelto di passare alcuni giorni di relax e divertimento insieme ai loro figli. La loro semplicità e il loro amore mette d’accordo tutti e, in particolar modo, i fan di Ilaria e dell’amatissimo portiere della Juve che, come sempre, riescono a ricevere molti complimenti di stima e affetto da parte degli ammiratori.

Riusciranno a passare ancora delle belle giornate a mare tra gli impegni lavorativi e l’inizio della scuola? A voi piacciono Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Fateci sapere che cosa ne pensate tra i nostri commenti. Siamo curiosi di conoscere il vostro pensiero su questa meravigliosa coppia.