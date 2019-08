Ilaria D’Amico e lo shopping estivo al mercatino (FOTO)

Siamo a fine agosto ma per molti è ancora tempo di vacanze estive. I vip certo non sono da meno. Questa volta è il turno di Ilaria D’Amico che ha scelto Forte dei Marmi per le sue vacanze estive. La giornalista, molto nota anche per la sua storia d’amore con il portiere Gigi Buffon, ha deciso di dedicare qualche ora allo shopping. La D’Amico è stata sorpresa dai paparazzi, non in un negozio di alta moda ma bensì tra le bancarelle di un mercatino. Ilaria D’Amico prova abiti ma non si dimentica di cercare anche qualcosa per i suoi figli. E allora andiamo a vedere che cosa ha scelto la giornalista tramite alcune foto scattate da Vero e pubblicate anche da Tgcom 24.

Ilaria D’Amico fa spese tra le bancarelle di Forte dei Marmi: ecco le foto del suo shopping e che cosa ha scelto

Eccola Ilaria D’Amico bellissima e semplicissima tra le bancarelle del mercatino di Forte dei Marmi. Prima prova un vestitino bianco e fresco in pizzo. Poi infila una maglietta bianca sopra il suo look total black per il suo shopping mattutino. Ovviamente la giornalista pensa anche ai suoi figli Leopoldo Mattia e Pietro. Magari un bel pantaloncino blu? Una foto ritrae Ilaria D’Amico con il suo cellulare: starà chiedendo il parere ai suoi ragazzi o il consiglio di Gigi Buffon? Intanto vi lasciamo qui di seguito gli scatti di Vero che vedono protagonista proprio la bella Ilaria D’Amico tra le bancarelle.

Ilaria D’Amico apprezzatissima dalle donne sui social per il suo shopping alle bancarelle

Certo è che gli scatti dei paparazzi alla bella Ilaria D’Amico hanno un po’ diviso il popolo dei social network. Mentre alcuni leoni da tastiera scrivono, forse anche con un pizzico di ironia, che la giornalista o Buffon non guadagnano abbastanza, molti altri prendono le difese della D’Amico che si è presentata al mercatino di Forte dei Marmi esattamente come tutte le altre donne. E in fondo che cosa c’è di male? Con la giusta dose di semplicità e umiltà, Ilaria D’Amico riceve anche tanti complimenti.

E voi che cosa ne pensate dello shopping di Ilaria D’Amico tra le bancarelle del mercatino di Forte dei Marmi? Fateci sapere il vostro parere nei commenti.