Gigi Buffon e Ilaria D’Amico affittano una casa super lusso a Milano (Foto)

Altri progetti e scelte importanti per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, infatti la coppia sta cercando casa a Milano (foto). La rivista Diva e Donna ha beccato il portiere e la bella giornalista sportiva mentre visitavano uno stabile superlusso al centro di Milano, desiderosi di affittare una casa grande e perfetta per la loro famiglia allargata. Il Tgcom ha mostrato gli scatti di quello che potrebbe essere il nuovo nido della famiglia Buffon. Più che una casa i Buffon si sarebbero innamorati di una villa a più piani con la mansarda per gli ospiti, il giardino privato e ovviamente anche un ascensore interno perché il tutto si sviluppa in tre meravigliosi piani. La famiglia è grande e ci vuole una casa grande ma con tutto il necessario. A chi non piacerebbero 600 metri quadrati al centro di Milano in un elegante villa d’epoca di inizio Novecento? Le foto pubblicate da Diva e Donna fanno sognare ma per Gigi Buffon e Ilaria D’Amico presto potrebbe essere tutto reale.

BUFFON E ILARIA D’AMICO ALLA RICERCA DELLA CASA PERFETTA E UNA AL CENTRO DI MILANO E’ SUPERLUSSO

Chissà se sarà proprio questa villa la loro scelta, di certo all’uscita con piantina alla mano la coppia sembra molto soddisfatta della visita. La zona è centralissima, San Babila, un po’ distante dal traffico intenso. L’edificio è meraviglioso e la villa con stucchi e volte antiche sembra incontrare i gusti di Gigi e Ilaria. In più c’è un ampio spazio verde, impossibile o quasi desiderare di più a pochi passi dal centro città.

Potrebbe davvero essere questa la loro casa ideale per i soggiorni milanesi con il piccolo Leopoldo Mattia e Pietro, il figlio nata dalla storia d’amore di Ilaria D’Amico con Rocco Attisani. Poi ci sono i figli più grandi del portiere nati dal matrimonio con la splendida Alena Seredova: David Lee e Louis Thomas spesso raggiungono il loro papà.