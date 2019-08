Lapo Elkann in crociera con la sua nuova fidanzata (FOTO)

Appena qualche giorno fa vi abbiamo presentato la nuova fiamma di Lapo Elkann: la bellissima e giovanissima Leila. E mentre qualcuno sembrava titubante sull’inizio di una nuova relazione per il noto imprenditore, forse si dovrà ricredere. Lapo Elkann e Leila Depina sembrano fare sul serio. La nuova coppia è stata infatti pizzicata dal settimanale Chi mentre erano in crociera su una barca di lusso di circa 80mila euro a settimana insieme ad alcuni amici tra cui anche Raz Degan che ha spento, a bordo, le sue cinquantuno candeline. La passione tra Lapo Elkann e la bella modella è davvero tanta ma andiamo a vedere dove sono stati insieme in crociera e alcune foto direttamente dal settimanale che dimostrano il particolare feeling tra di loro.

Lapo Elkann con Leila fa sul serio? Ecco le foto del feeling speciale durante la loro crociera nel Mediterraneo

Che Lapo Elkann abbia trovato finalmente la donna giusta per lui? La modella Leila Depina si sarà già innamorata del noto rampollo? Sono domande a cui ancora non possiamo rispondere. Certo è però che la passione tra Lapo Elkann e la sua nuova fiamma sembra davvero tanta e traspare tutta dagli scatti dei paparazzi. La crociera di Lapo e Leila tra Corsica, Saint Tropez e Portofino avrà unito ancora di più la nuovissima coppia? Dai romantici baci ai teneri sguardi e i gesti d’amore, vi lasciamo, qui di seguito, le foto esclusive di Elkann e della sua fidanzata Leila pubblicate dal settimanale Chi:

Lapo Elkann felice insieme a Leila Depina: ecco come ha conosciuto la bellissima modella e da quanto tempo stanno insieme

Lapo Elkann ha proprio il volto felice e anche gli occhi innamorati forse. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato di un flirt tra Leila Depina e il rampollo di casa Agnelli, adesso vi parliamo di una coppia a tutti gli effetti. Le tenerezze, le attenzioni e i baci tra i due sembrano infatti parlar chiaro. Ma come si sono conosciuti Lapo Elkann e la modella? Il loro primo incontro è avvenuto a Londra dove Leila Depina vive e lavora come modella, per l’appunto. Pochi giorni fa erano stati pizzicati insieme mentre si trovavano in vacanza a Sankt Moritz, in Svizzera. E dopo questa crociera dove andranno? La loro relazione è iniziata circa un mese fa e anche se stanno insieme davvero da poco tempo, Lapo Elkann e Leila Depina sembrano uniti da un feeling e da una passione intensa e particolare.

Lapo Elkann e la sua nuova fiamma fanno sul serio? Per il momento sembrerebbe di sì. Noi comunque continueremo a tenervi aggiornati ed informati sul proseguimento di questa nuova storia d’amore. Nel frattempo vi chiediamo: vi piace questa nuova coppia? Voi che cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.

