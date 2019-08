Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi genitori: l’annuncio a gran sorpresa

Da qualche giorno sui giornali si cronaca rosa si parlava di un ritorno di fiamma tra Veronica Ciardi, ex protagonista del Grande Fratello e Federico Bernardeschi. Il calciatore e la bella Veronica però a quanto pare, non sono solo tornati insieme! Hanno mantenuto il gran riserbo sulla loro storia d’amore e anche sulla gravidanza della Ciardi. Pare infatti che da qualche giorno i due siano diventati genitori. A dare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia, la notizia poi in pochissime ore ha fatto il giro dei social.

Veronica e Federico hanno vissuto la loro relazione in modo molto riservato e due anni fa avevano annunciato la fine di questo amore. A quanto pare però tra di loro non è forse mai finita visto che la Ciardi ha portato avanti una gravidanza, in modo riservatissimo e adesso festeggia proprio al fianco del calciatore questo lietissimo evento.

VERONICA CIARDI E FEDERICO BERNARDESCHI GENITORI: L’ANNUNCIO DI PARPIGLIA

Le parole di Parpiglia sui social:

La bella notizia è che Federico Bernardeschi, calciatore della Juve e della Nazionale nonché persona strepitosa, qualche mese fa in gran segreto – con grande rispetto per una privacy voluta con forza – è diventato papà per la felicità della sua compagna Veronica.

Sul settimanale DiPiù sono state pubblicate questa settimana delle foto che mostravano Veronica e Federico di nuovo insieme alle prese con un passeggino da spingere! Sulla rivista di Cairo editore si era parlato del figlio di un amico della coppia visto che a quanto pare nessuno immaginava che la Ciardi avesse da poco partorito. E invece il bebè che i due portano a spasso è proprio il loro cucciolo. Al momento nè Federico nè Veronica hanno rilasciato dichiarazioni. Vedremo se lo faranno nelle prossime ore.