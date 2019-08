Salvini tradito dalla sua fidanzata con un ex corteggiatore di Uomini e Donne?

Potrebbe essere davvero un periodaccio per Matteo Salvini…Se infatti fino a qualche mese fa l’ex ministro degli Interni sembrava avere tutto sotto controllo, dalla politica alla vita privata, negli ultimi giorni le cose invece sono molto cambiate…Quello che è successo al Governo è sotto gli occhi di tutti, per cui è inutile parlarne. Ma possiamo raccontarvi le ultime voci di gossip che circolano in queste ore. Pare che la fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini, la ragazza alla quale è legato da qualche mese, si sia avvicinata pericolosamente a un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Al momento non ci sono prove, foto o paparazzate e non ci sono neppure conferme o smentite da parte dei diretti interessati ( immaginiamo tra l’altro che Salvini abbia cose più importanti alle quali pensare in questi giorni). Ma una foto pubblicata proprio dal terzo incomodo, lascerebbe pensare che qualcosa sia realmente successa…

FRANCESCA VERDINI HA TRADITO SALVINI CON UN EX CORTEGGIATORE DI UOMINI E DONNE?

Ma chi è il ragazzo con il quale la Verdini, stando a quello che si legge in giro, avrebbe tradito Matteo Salvini? Anche lui in qualche modo è legato al mondo della politica, anche se più in piccolo. Rodolfo Salemi, trentacinque anni, professione ufficiale informatore farmaceutico ma in realtà è un prezzemolino del piccolo schermo. Ha partecipato in qualità di corteggiatore alla trasmissione Uomini e Donne. E’ poi sbarcato, sempre col ruolo di ammaliatore, all’edizione 2019 di Temptation Island. E’ toscano e potrebbe aver rubato il cuore, con il suo fascino, della bella Verdini. Una foto in particolare postata da Rodolfo lascerebbe pensare che sia vera tutta questa vicenda, qualcosa che ricorda le corna…

Al momento la Verdini, che forse dovrebbe essere la prima a commentare i fatti, non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Per cui non ci resta che aspettare, almeno per ora.

