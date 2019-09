Francesco Chiofalo “Antonella” tatuato sulla pelle ma non basta: la Fiordelisi non lo perdona

Nelle ultime stories sui social, Francesco Chiofalo sta mostrando quello che ha fatto per cercare di dimostrare alla sua Antonella Fiordelisi che è ancora innamorato di lei. Lo ha detto in diversi video: farà di tutto per riconquistare il suo amore. Ma a quanto pare, almeno per ora, la ragazza non ha nessuna intenzione di accettare le sue scuse. La Fiordelisi infatti ha fatto sentire la sua voce sempre sui social, dicendo di non essere interessata a confrontarsi con un bugiardo. Inoltre aveva fatto anche sapere che non le cambiava nulla la presenza di Francesco Chiofalo a Salerno. L’ex protagonista di Temptation Island aveva infatti mostrato a tutti sui social di esser stato a Salerno per tre giorni, con la speranza di parlare con Antonella Fiordelisi. Poche ore fa però aveva annunciato che stava per tornare a Roma senza aver concluso nulla.

Ma la sua voglia di conquistare Antonella resta grande. Negli ultimi minuti ha infatti postato alcuni video che mostrano dei momenti di vita insieme.

ANTONELLA FIORDELISI PERDONERA’ FRANCESCO CHIOFALO?

Il lenticchio nazionale mostra quindi su instagram dei video nei quali si vedono i due fidanzati scherzare. In uno in particolare Francesco e Antonella sono appena usciti da un negozio e lei gli ha comprato un braccialetto. “Nessuna donna mi ha mai fatto un regalo” ha detto Francesco mostrando il dono che la Fiordelisi gli aveva fatto.

E poi ha continuato mostrando anche il braccio, dove ha tatuato il nome di Antonella. Un amore tatuato sulla pelle, parole d’amore romantiche, basteranno per far si che Antonella ascolti la sua versione dei fatti e lo perdoni per quello che è successo? Al momento la missione di Chiofalo sembra essere davvero difficile.

Francesco Chiofalo “Antonella” tatuato sulla pelle ma non basta: la Fiordelisi non lo perdona ultima modifica: da