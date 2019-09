Lucas Peracchi accusa Mercedesz Henger di averlo tradito poi nega: “Ho inventato tutto io, sono una [email protected]”

Premessa dovuta: stare dietro a questa coppia non è semplice. In un anno e mezzo di relazione ( forse anche qualcosa di meno) si saranno lasciati e ripresi almeno una decina di volte. Parliamo di Lucas Peracchi e Mercedesz Henger che fino a qualche ora fa erano felici al mare in Sardegna, si divertivano in macchina insieme, hanno persino mostrato i video della loro cena e poi all’improvviso, si sono lasciati…O meglio i fatti sono andati in questo modo: Lucas ha iniziato a postare delle storie, forse deliranti, sui social, dicendo di esser stato tradito da Mercedesz, che in fondo se lo aspettava, che lo sapeva. E non si è limitato a fare queste accuse alla sua fidanzata, con la quale rideva e scherzava felice fino a neppure 5 minuti prima. Ha anche postato la foto dell’uomo con il quale Mercedesz lo avrebbe tradito. Ha lanciato accuse pesanti verso la sua fidanzata, dicendo che Mercedesz lo aveva tradito con Andrea Montovoli, coinvolgendo quindi anche una terza persona in questa storia. Oggi però ha cambiato le carte in tavola: pochissimi minuti fa ha infatti postato delle storie dove dice di essersi inventato tutto e si scusa per quello che è successo.

LUCAS PERACCHI E MERCEDESZ HENGER NEWS: LUI DICE DI AVER INVENTATO LA STORIA DEL TRADIMENTO

“Ho inventato tutto io, chiedo scusa a tutti, tanto sono una [email protected] da quando ero a Uomini e Donne” dice Lucas dicendo che è stata la sua testa a inventare tutto. Parole molto forti quelle che arrivano in un lungo sfogo sui social dove Lucas dice e scrive di essersi inventato questa storia aggiungendo di non stare bene, di nascondere il suo disagio dietro a finti sorrisi. “Purtroppo non sto bene, la mia mente mi ha distrutto anno dopo anno, sono debole” ha scritto nel suo lungo sfogo sui social Lucas Peracchi.

L’ex tronista di Uomini e Donne dice che Mercedesz non sapeva nulla di tutto quello che lui avrebbe fatto ( e ci mancherebbe) e chiede scusa in primis a lei. “Io non sono cattivo, una vita che ho desiderato da quando ero piccolo e che non mi apparteneva mi ha ucciso” ha continuato nel suo sfogo sui social il Peracchi. “Dio me la farà pagare” finisce con queste parole la storia di Lucas.

Il Peracchi poi e ha pubblicata un’altra nella quale spiega che tutta la sua vita è cambiata da quando è entrato nel mondo dello spettacolo. Che si è avvelenato la vita cercando di dare soddisfazione ai suoi genitori ma che forse non avrebbe dovuto cambiare il suo modo di essere. Ha poi ribadito che queste parole arrivano sui social perchè ha danneggiato una persona ed è giusto che scriva sullo stesso mezzo che nulla di quello che ha detto è vero.