Vanessa Incontrada coccola il suo Rossano per una estate al bacio (FOTO)

E anche la rivista Chi dedica questa settimana un servizio a Vanessa Incontrada che ha trascorso buona parte delle sue ferie al mare. E visto il suo forte legame con la Toscana, non potevano che essere Isola d’Elba e Isola del Giglio le sue mete preferite. La scorsa settimana l’abbiamo vista bellissima con il su costume bianco nelle foto pubblicate dalla rivista Gente, questa settimana invece occhi puntati su di lei ma anche sul suo compagno Rossano. Sulla rivista Chi infatti vediamo alcuni scatti romantici che ci mostrano scene d’amore tra la bella attrice spagnola e il suo compagno. Non solo tuffi e giochi d’acqua con il loro bambino: c’è tempo anche per i baci appassionati sotto il sole di questa calda estate non ancora finita!

Rossano Laurini e Vanessa Incontrada sono quindi finiti sulla rivista Chi che mostra alcuni frame di questa estate di coppia al bacio!

VANESSA INCONTRADA E ROSSANO: LA LORO ESTATE SULLA RIVISTA CHI

Vediamo la gallery che ci mostra alcune delle immagini pubblicate sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana:

Costume sgambatissimo intero per Vanessa Incontrada, in stile anni ’80, nonostante le critiche che anche sui social la bella attrice riceve continuamente. Non ci stancheremo mai di dire che se sui social ci fossero più foto di bellezze naturali come Vanessa, questo mondo sarebbe davvero migliore. Le curve fanno bene e se anche c’è qualche chilo in più lo si deve mostrare. E’ questa la vera rivoluzione, che dovrebbe essere normalità ma purtroppo non è così.

Per fortuna che esistono donne, personaggi in vista e famosi come Vanessa che possono ricordarci cosa significa essere belle e naturali. E pazienza se si ha un chilo in più sulle gambe e se le braccia non sono muscolose. La bellezza è tutta nel sorriso di una donna che si sente bene e che sa di essere meravigliosa.