Simona Ventura pronta a sposare Giovanni Terzi: si avvicina il matrimonio?

Amatissimi e seguitissimi anche dai più giovani sui social, Giovanni Terzi e Simona Ventura sembrano essere davvero il simbolo di un binomio perfetto. Una coppia che fa sognare e che regala grandi emozioni e che forse ne regalerà ancora visto che, come ha rivelato la conduttrice Rai, presto potrebbe persino arrivare il matrimonio. La Ventura nelle interviste in cui ha parlato del suo nuovo compagno, non ha mai nascosto di esser stata travolta da un sentimento fortissimo. Un amore così grande che la porta oggi a pensare di voler fare di nuovo il grande passo, quello del matrimonio. E lo stesso entusiasmo risiede anche nel giornalista, innamorato di Simona sin dal loro primo scambio di messaggi.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI MATRIMONIO IN VISTA?

“E’ un momento così felice che non voglio sprecare neanche una goccia di questa mia felicità in polemiche e la sensazione è quella di essere uscita dall’acqua di una piscina: sto tornando a respirare. Finalmente” ha raccontato Simona Ventura alla rivista Chi. La vita è strana: a luglio dello scorso anno Simona pensava che il mondo le stava per crollare addosso dopo il ferimento di suo figlio Niccolò. Poi invece il ragazzo si è rimesso e lei ha incontrato Giovanni. Un amore che ha rimesso tutto in discussione in un momento più che delicato per la conduttrice.

“Dall’aggressione di Niccolò è cambiato tutto, mi sono come risvegliata, la vita mi ha dato uno schiaffo in piena faccia – continua la Ventura – Da lì è cominciata un’altra vita, l’ennesima, che però fino adesso devo dire che è incredibile”. E di questa nuova vita a quanto pare fa parte Giovanni che è pilastro fondamentale per la Ventura.

Per il giornalista la Ventura ha solo parole piene di stima e affetto. Un amore davvero travolgente che carica anche le persone che ammirano questa coppia. La conduttrice Rai spiega: “ Fra noi c’è amore, c’è molta coesione e i figli le percepiscono queste cose. I miei figli mi hanno detto: siamo felici”. E aggiunge una dichiarazione per Terzi: “Sono abbastanza certa che questo rapporto durerà per tutta la vita, questo è il senso dell’amore che proviamo io e Giovanni”.

E noi non vediamo l’ora di vederli magari con abiti eleganti per il giorno del si!