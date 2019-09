Stefano Sala e Dasha si sono sposati in segreto sul Lago di Como? Ecco cosa sappiamo

Ebbene sì, pare proprio che Stefano Sala si sia sposato con la sua fidanzata Dasha Dereviankina. La notizia si è diffusa sul web in pochissime ore ma l’indiscrezione è stata data da 361 Magazine. Sempre secondo l’indiscrezione, Stefano Sala avrebbe sposato la sua Dasha Dereviankina quasi un mese fa. Le nozze si sarebbero svolte in Italia, sul Lago di Como, il 15 di agosto, proprio il giorno di ferragosto. I dubbi sorgono perché il matrimonio si sarebbe svolto in segreto. Alla cerimonia sarebbero stati infatti presenti solo i famigliari della coppia e gli amici più stretti. Mentre Stefano Sala e Dasha non hanno ancora dichiarato nulla in merito alla questione, spuntano nuovi indizi sul presunto matrimonio. Vediamoli insieme.

Stefano Sala e il matrimonio in segreto con la sua Dasha: sui social spuntano le foto con le fedi

Dopo l’indiscrezione di 361 Magazine, un dettaglio molto importante è arrivato direttamente dai social network. In una foto pubblicata dallo stesso Stefano Sala su Instagram, infatti, il modello è insieme a Dasha Dereviankina. Fin qui tutto nella norma. Gli occhi attenti dei fan di Stefano Sala e della coppia stessa hanno però notato qualcosa di diverso. Stefano e Dasha hanno degli anelli al dito e sembrano proprio delle fedi. Questa sarebbe un’ulteriore conferma all’indiscrezione che sta facendo il giro del web. Certo è che nemmeno gli invitati hanno lasciato trapelare nulla. Tanto meno Dayane Mello si è espressa al riguardo. La bella Dayane è la mamma della figlia di Stefano Sala, la piccola Sofia e il rapporto tra di loro è molto bello nonostante la relazione terminata da tempo. A confermarlo anche il loro incontro a sorpresa al Grande Fratello Vip dove il modello ha partecipato come concorrente.

Stefano Sala ha sposato Dasha dopo quell’avvicinamento particolare a Benedetta Mazza durante il Grande Fratello Vip

A proposito di Grande Fratello Vip, Stefano Sala aveva costruito un rapporto molto particolare con una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia. L’inquilina in questione era Benedetta Mazza. Il modello e la showgirl sembravano sempre più vicini. I tanti telespettatori del Grande Fratello Vip quasi speravano che potesse sbocciare davvero l’amore tra i due ma sappiamo tutti che, alla fine, Stefano Sala è ritornato tra le braccia della sua Dasha Dereviankina.

Il modello e la sua fidanzata sono diventati davvero marito e moglie? Tanti indizi ma ancora poche certezze. Sicuramente, prima o poi, Stefano Sala e Dasha Dereviankina dovranno pur parlare della questione e dare finalmente una risposta ufficiale ai tanti dubbi dei fan. Fan che stanno continuando a chiedere ai diretti interessati se il matrimonio c’è stato davvero. E voi che cosa ne pensate di queste presunte nozze? Vi piacciono come coppia, come marito e meglio, Stefano Sala e la sua Dasha Dereviankina? Fatecelo sapere tra i commenti.