Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, vacanza romantica per la nuova coppia (Foto)

Risulta a tutti un po’ strano vedere le foto di Marica Pellegrinelli abbracciata a Charley Vezza, così tenera e felice con lui come fino a poco tempo fa la ammiravamo con Eros Ramazzotti, ma le storie d’amore possono finire e arrivano altre emozioni (foto). E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della splendida modella con il suo nuovo compagno, pizzicati dai paparazzi durante una romantica vacanza inglese. Una fuga dolcissima per la nuova coppia a Woodstock nella campagna inglese in occasione della mostra di Maurizio Cattelan. L’ex moglie di Eros Ramazzotti e l’imprenditore appaiono più innamorati che mai ed ovvio che cerchino ogni modo possibile per stare insieme. Sono sempre ottimi i rapporti tra Eros e Marica, due bambini piccoli da crescere fanno mettere da parte magari ogni altro episodio.

MARICA PELLEGRINELLI E CHARLEY VEZZA SU CHI NELLA LORO ROMANTICA FUGA

Avevamo già visto le foto della coppia a Ibiza, era fine agosto e Marica e Charley si sarebbero poi visti a Milano tra un impegno e un altro, tra lavoro e figli, ma la scusa della mostra verso la romantica campagna inglese ha dato loro un altro motivo per trascorrere più tempo insieme.

EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI INSIEME AL MARE DOPO LA SEPARAZIONE





Baci e abbracci, coccole, Marica Pellegrinelli è felice e bella proprio come ai tempi dell’amore immenso per Eros Ramazzotti. Lui l’ha difesa e non si è mostrato malinconico per la loro separazione, hanno trascorso un po’ di giorni insieme a Taormina con i figli, ma intanto c’è una parte dei pettegoli che non riesce a immaginare come abbia fatto la Pellegrinelli a dire addio ad Eros e subito dopo a innamorarsi di Charley Vezza. Sembra che anche Michelle Hunziker abbia smesso di seguire la modella su Instagram mentre Aurora Ramazzotti l’ha difesa come il suo papà.