Serena Enardu e Pago si sono lasciati? L’ex tronista travolta sui social

Serena Enardu e Pago sono una delle coppie che più sta incuriosendo i telespettatori di Temptation Island Vip. Stanno insieme da molti anni ma per l’ex tronista di Uomini e Donne il rapporto è diventato, in un certo senso, piatto. In queste due prime puntate del programma di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, abbiamo potuto vedere una Serena Enardu sempre più vicina al single Alessandro. Pago, dalla sua parte, non ha potuto far altro che visionare video del comportamento della sua fidanzata e sfogarsi con i suoi compagni di viaggio. Mancano ancora diverse settimane all’ultima puntata di Temptation Island eppure ci sono già dei gossip in merito a questa coppia. Continuate pure a leggere.

Serena Enardu e Pago: è davvero finita dopo Temptation Island Vip? Entrambi sono tornati sui social

Quello che tutti i telespettatori di Temptation Island Vip vogliono sapere è come è andata a finire tra Serena Enardu e Pago. Il cantautore avrà perdonato le parole e l’avvicinamento ad un tentatore alla sua fidanzata Serena? E Serena avrà capito di amore davvero Pago oppure è l’esatto contrario? Secondo il popolo del web la storia tra la Enardu e Pago è giunta al termine proprio dopo Temptation Island Vip. Entrambi hanno fatto rientro sui social network e già questo fa pensare. Dapprima Pago ha pubblicato una storia che sembrava diretta proprio a Serena: “Ricorda un uomo a volte va perdonato ma anche una donna?“. Poi le ultime foto postate dalla ex tronista su Instagram. Certo è che il pubblico ha deciso con chi schierarsi dei due.

Serena Enardu travolta dalle critiche sui social: il popolo del web difende Pago dopo il comportamento della ex tronista

Il comportamento della ex tronista di Uomini e Donne ha indubbiamente diviso il pubblico di Temptation Island Vip. Sotto l’ultimo post su Instagram pubblicato da Serena Enardu non troppe ore fa, la fidanzata (e forse ex!) di Pago è stata travolta dalle critiche del popolo del web. C’è, per esempio, chi non ha gradito il paragone che la donna ha fatto tra il suo fidanzato e Ricky Martin: “Ma cosa pretendi, mica posso saltarti addosso quando ti vedo, mica sei Ricky Martin”. Gli utenti social, anzi, invitano la Enardu a scendere dal piedistallo in quanto, sempre secondo quanto si legge tra i commenti, nemmeno lei si può paragonare alla Jolie. Dall’altro lato, invece, Pago viene difeso per essere un uomo per bene ed educato, capace di restare ‘calmo’ nonostante i comportamenti della sua ragazza.

Come sarà andata a finire tra Serena Enardu e Pago e perché i due sono tornati già attivi sui social network se il programma non è ancora terminato? Hanno forse deciso di abbandonare in anticipo? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni e, ovviamente, la terza puntata di Temptation Island Vip lunedì sera, 23 settembre, su Canale 5. E voi che cosa ne pensate di questa coppia?