Taylor Mega ha una fidanzata segreta? La foto su Nuovo

Taylor Mega è stata paparazzata in compagnia di una donna ma le due non sembrano delle semplici amiche. A lanciare lo scoop è Riccardo Signoretti con un post su Instagram dove mostra proprio la foto di un bacio tra la bellissima influencer e una misteriosa ragazza. Gli scatti esclusivi verranno pubblicati dal settimanale Nuovo in edicola a partire da giovedì 19 settembre. “Taylor Mega non smette di stupire” ha scritto nel suo post su Instagram Signoretti. “Su settimanale Nuovo in edicola giovedì tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora già vista a Uomini e Donne“ aggiunge anche. Dunque la donna sarebbe pure un volto noto al pubblico televisivo. Ma di chi si tratta?

Taylor Mega si è fidanzata con una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne: lo scoop e la foto al bacio

La notizia è di davvero pochissimi minuti fa. Taylor Mega si è fidanzata e la ragazza in questione sarebbe una ex di Uomini e Donne. Alta e capelli scuri, nella foto al bacio pubblicata da Riccardo Signoretti non è facile capire di quale corteggiatrice o tronista possa trattarsi. D’altronde il programma di Maria De Filippi, nel corso degli anni, ha visto davvero molte ragazze nel suo studio. Quello che si può fare è indagare. Nei commenti sotto il post di Signoretti c’è già chi ipotizza effettivamente. Di chi si tratterebbe? Secondo alcuni utenti social la ragazza sarebbe Giorgia Caldarulo, ovviamente ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma pure tentatrice a Temptation Island Vip, nota pure per un flirt con Andrea Damante. Sarà davvero lei? Forse ci toccherà attendere l’uscita del settimanale Nuovo per vedere delle immagini più chiare o forse sarà la stessa Taylor Mega a parlare della paparazzata.

Taylor Mega fidanzata con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma tutti pensavano stesse con Erica Piamonte

Il popolo del web è rimasto un po’ sorpreso nello scoprire che la presunta fidanzata di Taylor Mega sia un ex volto noto di Uomini e Donne. Motivo? Quando l’amatissima influencer è stata ospite all’ultima edizione del Grande Fratello ha stretto un legame molto forte con la concorrente Erica Piamonte. La loro amicizia è continuata anche fuori dall’esperienza del reality show. Le due ragazze si mostravano spesso molto vicine e si scambiavano tenere parole pure sui social tanto da far pensare i fan. Il feeling tra la ex gieffina Erica Piamonte e Taylor Mega era innegabile ma forse si trattava davvero di una semplice amicizia? Quel che è certo è che la influencer è stata pizzicata in compagnia di una nuova donna con tanto di foto al bacio. Adesso Taylor Mega deciderà di parlare sui social network degli scatti del settimanale Nuovo? Staremo a vedere, continuate a seguirci.