Miriana Trevisan, l’ex moglie di Pago non ha mai conosciuto Serena Enardu e il figlio in Sardegna va dalla nonna (Foto)

Guardando Temptation Island Vip e la coppia Pago – Serena Enardu molti hanno immaginato Miriana Trevisan accanto al cantante ma lei è l’ex moglie e questa è tutta un’altra storia d’amore, c’è però un legame eterno e forte tra i due perché hanno un figlio, Nicola che ha 10 anni (foto). Tanto amore tra Pago e Miriana si è trasformato in stima e affetto e sono belle le parole che la Trevisan sceglie per il papà del suo bambino. Non conosce però Serena Enardu, non esprime giudizi sulla nuova compagna di Pacifico Settembre, non l’ha mai incontrata, nemmeno quando è in Sardegna per accompagnare suo figlio dal papà. “Pago stravede per nostro figlio, è un uomo eccezionale” e non c’è da aggiungere altro e infatti alla rivista Novella 200° l’ex ragazza di Non è la Rai non dice niente di negativo, nessun commento di accusa. E’ strano però che Serena e Miriana in sei anni non si siano mai incontrate, così come è un po’ strano che Nicola non sia mai stato a casa dell’ex tronista.

MIRIANA TREVISAN COMMENTA IL COMPORTAMTENTO DI PAGO A TEMPTATION ISLAND

Per lei il suo ex si sta comportando in modo elegante: “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante”. Tra la Trevisan e Pago c’è un ottimo rapporto, lei racconta che è un papà molto presente anche se molto impegnato.