Walter Nudo torna in forma e trova l’amore: le prime foto sulla rivista Chi

Ha trovato di nuovo l’amore Walter Nudo? Nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore aveva confessato di essere single, e anche casto, da oltre un anno. Una rivelazione alla quale i suoi compagni di viaggio non riuscivano a credere ma che Walter ha invece ribadito in diverse occasioni. Dopo il grande successo ottenuto proprio nella casa del GF VIP, Walter ha affrontato un periodo complicatissimo in seguito ai suoi problemi di salute. Oggi però il momento difficile sembra essere solo un lontano ricordo e, a quanto pare, nella vita di Nudo c’è spazio anche per l’amore, e non solo per la sua ritrovata forma fisica. L’attore ha deciso di prendersi un po’ di tempo per ritrovare sé stesso, lasciando il mondo dello spettacolo da parte, almeno per un po’. Ma invece a quanto pare, ha di nuovo aperto il suo cuore…

Dalla rivista Chi, nel numero in edicola questa settimana, arrivano le prime foto del nuovo amore di Walter.

WALTER NUDO E ROBERTA: UN NUOVO AMORE PER L’ATTORE