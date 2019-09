Alena Seredova non potrà mai cancellare il passato con Gigi Buffon (Foto)

Alena Seredova con gli altri non parlava molto volentieri di Gigi Buffon, non gradisce chi è curioso o il gossip, questo per rispetto al suo compagno, Alessandro Nasi, ma non dimentica che è stato suo marito e soprattutto che è il padre dei suoi figli (foto). La Seredova ha sempre mostrato gran saggezza fin dal primo istante, dalla notizia che Gigi forse si era innamorato di un’altra donna. Ha gestito tutto da mamma senza lasciarsi andare a chiacchiere inutili e a parte la sua brillante ironia continua ancora a non parlare di ciò che l’ha fatto soffrire. L’addio non è stato facile ma ormai è da tempo felice accanto a Nasi e a I Lunatici su Rai Radio2 ha spiegato che lei e Buffon resteranno legati per sempre, è inevitabile.

ALENA SEREDOVA A CASA CON I FIGLI PARLA CON TRANQUILLITA’ DI BUFFON

11 anni Louis Thomas e 9 David Lee, sono i figli nati dal matrimonio tra la Seredova e Gigi Buffon. “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”. Accanto a lei c’è Alessandro Nasi, accanto a Buffon ovviamente c’è Ilaria D’Amico e l’ex modella ha aggiunto “A casa del papà ne parliamo tranquillamente. Mi secca parlarne con gli altri, anche per rispetto del mio nuovo compagno”.

Confida di essere molto innamorata di Alessandro: “E’ un arricchimento anche per i miei figli, prima avevano due genitori, oggi hanno due genitori e altre due persone che possono essere un punto di riferimento importante”. Continua a essere una tifosa della Juve, non potrebbe essere diversamente ed è felice quando ancora oggi i tifosi le scrivono