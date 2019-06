Alena Seredova fa ridere tutti con il selfie social: “D’Amico ti puoi fidare” (Foto)

Alena Seredova sorride accanto al cartellone pubblicitario della D’Amico, l’azienda di sottaceti e non solo che vediamo in tutti i supermercati e il suo selfie è diventato subito virale perché la sua espressione e il dito che indica “D’Amico ti puoi fidare” non hanno bisogno di sottotitoli (foto). E’ nota l’ironia di Alena che di certo da tempo ha superato la fine del suo matrimonio con Gigi Buffon, felice e sicura accanto ad Alessandro Nasi. Un sassolino nella scarpa però ogni tanto va tolto e a tutti scappa da ridere per il suo umorismo. Senza dubbio la bella modella ex moglie del portiere allude a Ilaria D’Amico, alla nuova compagna del suo ex marito, la donna che glielo ha portato via. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram di Alfonso Signorini ed è quindi diventata virale. Peccato che non abbiamo potuto vedere la faccia della bella giornalista quando ha appreso dello scatto e della frecciatina.

L’UMORISIMO DI ALENA SEREDOVA CONQUISTA TUTTI

“Complimenti per il senso dell’umorismo” ha commentato Alfonso Signorini che conosce bene tutta la storia, ma in realtà la conosciamo un po’ tutti. Quando tutto è venuto fuori Alena non ha aperto bocca, nessun commento ma ha pensato solo al bene dei suoi figli, poi ogni tanto un commento sulle corna. Per lei la famiglia allargata non è una grande idea ma fa di tutto per i figli nati dal matrimonio con Buffon, però incontrarsi tutti insieme per le feste resta un’utopia.

Intanto, l’ex signora Buffon ha conquistato i social, ha conquistato ancora una volta tutti. Gli utenti applaudono commentando che come sempre è una gran Signora. In passato ha confidato che era vero che Gigi Buffon le aveva messo le corna ma che non era mai morto nessuno per questo e che se tornasse indietro rifarebbe tutto perché i suoi figli sono un po’ come lei e un po’ come il loro papà, li ama per questo e con un altro uomo non sarebbero stati così.