Anche le figlie di Michelle Hunziker con la frangia e intanto Tomaso Trussardi cucina per tutte (Foto)

Avevamo il sospetto che dopo la frangia di Michelle Hunziker in tante sarebbero andate dal parrucchiere con la sua foto desiderose di avere lo stesso look, la stessa frangia lunga e non piena, ma le prime ad averla imitata sono le sue figlie (foto). Celeste e Sole Trussardi hanno approfittato della presenza in casa di Roberto Farruggia e hanno voluto tagliare i capelli come la mamma. Le piccole Trussardi hanno i capelli lunghi, biondissimi quelli di Celeste, un pochino più scuri quelli di Sole. Risultato stesso taglio di Michelle Hunziker che ovviamente ride felice dell’imitazione. Sono bellissime sedute sul divano di casa con i cagnolini Lilly e Leone e gli occhiali da sole bianchi. “E adesso ci siamo… Frangetta Team Hunzitruss al completo!!!” ha commentato la showgirl e conduttrice. Questo accadeva mentre Tomaso Trussardi era chiuso in cucina a preparare il pranzo.

LA FRANGIA DI MICHELLE HUNZIKER CONQUISTA TUTTE MA ANCHE LA CARNE DI TOMASO TRUSSARDI

Michelle Hunziker cambia look ma prima chiede consiglio ad Aurora Ramazzotti e alla sua mamma

Non c’è dubbio che Michelle con il nuovo taglio di capelli stia benissimo ma anche Tomaso Trussardi non è da meno in tenuta da chef con la t-shirt nera Trussardi, i guanti bianchi e la concentrazione di chi sta preparando tutto con molta attenzione. Michelle non ha occhi per suo marito, lo riempie di complimenti mentre già pregusta la carne che andrà a mangiare.





E’ pronta per la sua nuova stagione televisiva, domani sera sarà dietro allo storico bancone di Striscia la notizia accanto a Ezio Greggio ma non è tutto perché sarà poi pronta a prendere il timone di Amici Celebrities. Il taglio ai capelli era quindi necessario, dopo 25 anni la stessa pettinatura aveva stancato un po’ anche lei. La frangia è di nuovo tendenza, dopo Michelle, Celesete e Sole.