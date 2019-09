Il matrimonio di Cristina Chiabotto e Marco Rocio: il giorno del si ieri a Venaria (FOTO)

Aveva detto che il giorno del si sarebbe arrivato presto ma aveva parlato della fine del mese di settembre. E invece Cristina Chiabotto ha “fregato” tutti: lei e Marco Rocio si sono sposati il 21 settembre a Venaria, in provincia di Torino. A mostrare la prima foto del matrimonio sui social è stata la stessa Cristina Chiabotto che ha fatto la prima dedica d’amore a suo marito sui social con una dolcissima frase. E ovviamente come succede in questi casi, in pochissime ore le foto hanno fatto il giro dei social! Dopo 12 anni d’amore con Fabio Fulco, Cristina Chiabotto ha bruciato tutte le tappe accelerando i tempi e sposando il suo Marco Rocio dopo solo un anno di frequentazione. Un amore travolgente quello che Cristina e Marco stanno vivendo e vivono. Così forte da portarli a giurarsi amore eterno davanti a Dio. Dopo la festa di addio al nubilato, ecco quindi le foto del matrimonio di Cristina e Marco raggianti nel giorno delle loro nozze.

Per il giorno del si, gli sposi hanno scelto un luogo del cuore di Cristina, la cerimonia si è tenuta nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, alla presenza di 400 invitati.

CRISTINA CHIABOTTO SPOSA MARCO ROCIO: LE FOTO DEL MATRIMONIO

Come dicevamo in precedenza, è stata Cristina a condividere con tutte le persone che la seguono la gioia di questo grande giorno. E lo ha fatto postando una foto bellissima: l’uscita in chiesa degli sposi con il bouquet in mano, nel classico momento del lancio del riso. E ha scelto una dolcissima frase per questa foto:

21 Settembre 2019. Che sia una cosa sola.

La Chiabotto non poteva apparire più radiosa di così nell’abito bianco tradizionale, con delicati inserti in pizzo e un bouquet di fiori bianchi. E del resto come non si può essere felici nel giorno in cui si sposa l’uomo con il quale si vuole condividere tutto il resto della vita?

Non possiamo che fare i nostri più sinceri auguri alla coppia augurando loro solo grande felicità.

