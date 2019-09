Manila Nazzaro a Storie Italiane: il dolore per il matrimonio finito e la rinascita con Lorenzo (FOTO)

Nella puntata di Storie Italiane in onda il 23 settembre 2019 Manila Nazzaro ha parlato della fine del suo matrimonio con il calciatore Francesco Cozza e della grande sofferenza provata a causa di una relazione che non funzionava come lei avrebbe voluto. Per molto tempo ha scelto di non parlare della sua sofferenza ma oggi racconta la sua storia perchè vuole essere di aiuto a chi magari come lei ha provato lo stesso dolore. Non solo, vuole dimostrare che la rinascita è possibile. Oggi infatti Manila che mai avrebbe creduto di poter tornare ad amare, è felice al fianco del suo compagno Lorenzo, un uomo che ha saputo rispettare i suoi tempi, un uomo davvero speciale.

MANILA NAZZARO SI CONFESSA A STORIE ITALIANE: DALLA SOFFERENZA ALLA RINASCITA

Partendo dall’intervista rilasciata per la rivista Spy, la bella ex miss Italia ha voluto aprire il suo cuore anche al pubblico di Storie Italiane raccontando un pezzetto del suo privato.

“Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche modo terapeutico. Credevo che non fosse giusto raccontare particolari intimi della vita… dopo l’intervista invece, sono stata inondata da messaggi di donne con scritto ‘Anch’io come te’. Noi nonostante il lavoro patinato siamo donne normali” ha esordito la bella Manila dopo aver visto alcune delle immagini della sua vita privata.

La Nazzaro ha spiegato che ha cercato di recuperare in tutti i modi il suo matrimonio perchè ci credeva davvero, voleva che tutto funzionasse:

“Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno vissuto i miei genitori, io ci credevo fortemente, anche dopo la separazione. Per me è stato un vero e proprio lutto. Da parte del mio ex era basato su fondamenta diverse dalle mie. Non è stato un tradimento ma senza entrare nei dettagli i tradimenti possono essere di più generi e tipi. È stato tradito il desiderio di stare insieme. Ero rimasta sola con due bambini e mi sono trovata ad essere contemporaneamente madre e padre e in quel momento ho metabolizzato che era finita”. La Nazzaro ha spiegato che si è ritrovata spesso da sola, ha cercato di colmare i vuoti, ha cercato di lottare ma era da sola e non ce l’ha fatta. Ci tiene però a precisare che il suo ex marito è un padre meraviglioso.

Oggi però Manila volta pagina al fianco di Lorenzo e spera di ritrovare quella serenità che per molto tempo le è mancata.