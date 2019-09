Cristina Chiabotto corona il suo sogno d’amore con Marco Rocio: gli scatti esclusivi su Chi (FOTO)

Sabato sera la notizia: Cristina Chiabotto e Marco Rocio sono diventati moglie e marito! E’ stata la stessa Cristina a pubblicare la prima foto sui social annunciando il lieto evento. L’ex miss Italia infatti aveva parlato del matrimonio, dicendo che si sarebbe celebrato a fine settembre e invece la data scelta è cambiata! Il 21 settembre giorno del si, e tra i presenti anche i fotografi della rivista Chi che hanno immortalato alcuni degli istanti più magici ed emozionanti del giorno del matrimonio. “Con Marco corono il mio sogno d’amore” si legge su una delle pagine in cui si vedono le foto più belle del matrimonio di Cristina e Rocio. Un amore travolgente che ha portato i due a giurarsi eterna fedeltà dopo solo un anno di conoscenza. Ma del resto quando si incontra la persona giusta non c’è bisogno di tempo per capire che si vuole passare il resto della propria vita al suo fianco.

LE FOTO PIU’ BELLE DEL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO E MARCO ROCIO PUBBLICATE SU CHI

“Da oggi saremo una cosa sola” ha detto la bellissima Cristina emozionata nel suo abito bianco sui social. E’ stata proprio lei a postare la prima immagine delle nozze!

“Ha saputo aspettarmi e rispettarmi” ha commentato Cristina Chiabotto a poche ore dalle nozze, le sue prime dichiarazioni sulla rivista Chi in edicola questa settimana con un servizio dedicato interamente al matrimonio. Dagli scatti in chiesa alle foto della festa. Oltre 400 invitati per il matrimonio della bella Miss Italia che ha detto si al suo Marco nella chiesa a lei tanto cara, Venaria, in provincia di Torino. E poi le foto di Cristina e Marco in compagnia delle loro damigelle e anche le immagini esclusive del menù preparato da chef Scambin per la coppia.

( FOTO via Instagram-Sniepo_2.0 )