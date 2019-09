Giovanni Conversano commenta sui social la proposta di matrimonio e il No di Giada a Vieni da me

Non è un buon periodo per i maschietti che scelgono di fare delle proposte di matrimonio in televisione. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della proposta di matrimonio che non era andata a buon fine fatta da un ragazzo alla sua fidanzata in una puntata di Detto Fatto. E oggi vi abbiamo anche raccontato che cosa è successo a Vieni da me, nella puntata in onda il 27 settembre 2019. Protagonisti della proposta di matrimonio Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di chiedere in diretta a Vieni da me alla sua compagna, e madre di suo figlio, di sposarlo. Giada, non si aspettava una cosa simile e forse neppure Giovanni visto che non aveva neppure portato l’anello ma solo un mazzo di fiori! E le cose alla fine non sono andate bene! Giada infatti non ha accettato la proposta di matrimonio e ovviamente Giovanni sui social è stato travolto dalle domande dei fans. Conversano ha spiegato che ha deciso all’ultimo momento di fare questa proposta di matrimonio. Giada per il momento non ha accettato e lui si aspettava che potesse succedere una cosa simile.

GIOVANNI CONVERSANO SUI SOCIAL COMMENTA LA PROPOSTA DI MATRIMONIO A GIADA

“Reazione più che giusta, ne parliamo in futuro” ha scritto in una storia sui social Conversano rispondendo a un fan che chiedeva come è andata poi a finire la “vicenda”. “No non ha ancora accettato per il momento, vedremo” ha scritto Giovanni rispondendo a chi gli chiedeva se magari dopo la diretta Giada aveva cambiato idea. E alla domanda di un fans “Vi sposate?” Conversano ha risposto “Capiamo“.

Giada invece sui social ha commentato con una semplice frase: “Grazie a chi ha capito il mio imbarazzo”. Poi è tornata a occuparsi di altro!

Come andrà a finire quindi questa storia? Per il momento non è dato saperlo.