Giovanni Conversano a Vieni da me la proposta di matrimonio ma Giada Pezzaioli non accetta (Foto)

I fidanzati dovrebbero imparare che non si chiede la mano alla propria compagna in tv, infatti oggi a Vieni da me anche Giovanni Conversano non ha coronato il suo sogno d’amore con Giada Pezzaioli (foto). Cosa è successo in diretta nello studio di Caterina Balivo tra l’ex tronista e la bellissima Miss? Giada era convinta di partecipare al programma per parlare di se stessa, delle sue aspirazioni, del suo lavoro e del quarto posto a Miss Italia, invece dopo poche chiacchiere con la conduttrice si è trovata non più protagonista ma donna che dopo 9 anni di relazione e un figlio di due, riceveva la proposta di matrimonio dal suo Giovanni. Bellissima e commovente la dichiarazione d’amore di Conversano che in ginocchio chiedeva la mano alla sua donna. Perché farlo in tv, perché oscurarla proprio nel suo momento? In realtà Giada era stata invitata proprio perché lo spazio era quello del “Mi vuoi sposare?”. Facile comprendere un po’ di delusione di Giada che ha subito chiarito “Pensavo che venivo qui a sorridere e invece Giovanni mi ha fatto tremare la terra sotto i piedi. Bellissima la dichiarazione ma avremo modo dai…”. Incredula anche Caterina Balivo che dopo le parole commoventi di Giovanni Conversano pensava arrivasse il sì più forte del mondo.

GIOVANNI CONVERSANO A VIENI DA ME INCASSA UN BEL “POI VEDIAMO”

Caterina aveva per i promessi sposi anche i classici sposini da mettere sulla torta nuziale ma la Pezzaioli decisa ha detto “li conserviamo gli sposini per buon augurio”. La coppia è innamorata e felice da tempo, sono genitori di Enea, li dividono 14 anni di differenza ma entrambi sono pazzi l’uno dell’altra.





Anche Giovanni nella sua dichiarazione ha sottolineato che Giada potrebbe avere tutti gli uomini che vuole, più ricco, più bello, più giovane ma sa che gli è sempre stata accanto, anche nei momenti di difficoltà economica. Lo stesso ha fatto lui, l’ha sempre sostenuta, l’ha spinta a partecipare ai concorsi di bellezza anche dopo la gravidanza. Il matrimonio però è un’altra storia. Giada Pezzaioli ci deve pensare, la sorpresa ha funzionato ma non nel modo che Conversano e la Balivo avrbebero voluto.