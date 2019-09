Teresanna Pugliese rivive le emozioni del suo matrimonio. Nel giorno dell’anniversario il messaggio per suo marito (FOTO)

Un anno fa Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile diventavano marito e moglie. Un matrimonio che ha fatto sognare i tantissimi fans dell’ex tronista di Uomini e Donne che è stato anche seguito in diretta televisiva da Barbara d’urso. Oggi, a distanza di un anno, nel giorno del primo anniversario del matrimonio, Teresanna fa una dolcissima dedica a suo marito e rivela anche le emozioni che ha provato nel giorno tra i più belli della sua vita!

IL DOLCE MESSAGGIO DI TERESANNA PUGLIESE A SUO MARITO NEL GIORNO DELL’ANNIVERSARIO

Parole piene di emozione quelle che Teresanna dedica al suo amatissimo Giovanni:

ono nervosa… ho il cuore che batte forte… le lacrime non si controllano… sarò bella quando mi vedrà? Cosa penserà? e io sto facendo la cosa giusta? una promessa che duri per tutta la vita? Ho la gola secca ci siamo… mi scorrono davanti tutte le scene da quando ero bambina ad ora… quante ne ho passate e superate… la vita mi sta premiando lo so… ecco l’ingresso, ci saranno tutti? mi tremano le gambe… ultimo scalino… tutti aspettano me, guardò giù… no meglio che guardo davanti a me… ci se tu… e nell’esatto momento in cui i nostri occhi si incrociano ogni mia paura è svanita…

con la benedizione di Dio io sarò tua per sempre!

#gtspusarizio #unannodopo

Rivediamo alcune delle foto più belle del matrimonio di Teresanna e Giovanni

Lo scorso anno la bellissima Teresanna aveva ricevuto diverse critiche per la scelta dei suo abito: c’era chi lo aveva trovato troppo volgare per via dello spacco ( sotto la gonna la Pugliese indossava dei pantaloncini) e chi invece lo aveva trovato anche troppo pomposo. La Teresanna è ovviamente andata oltre le critiche anche perchè per lei in quel giorno era tutto perfetto: suo figlio pagetto, il suo futuro sposo e tutte le persone a lei più care! Tutto il resto, come si suol dire, è noia…

Teresanna Pugliese rivive le emozioni del suo matrimonio. Nel giorno dell’anniversario il messaggio per suo marito (FOTO) ultima modifica: da