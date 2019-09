George Clooney e Amal festeggiano l’anniversario di matrimonio e lei in minigonna e stivali è perfetta (Foto)

Già 5 anni di matrimonio per George Clooney e Amal Alamuddin che non potevano non festeggiare il loro anniversario di nozze sempre più innamorati (foto). Il sì a Venezia lo ricordiamo tutti così come ogni loro vacanza nell’amata Italia ma questa volta hanno festeggiato a New York­­. Sempre insieme e molto innamorati generano invidia in ogni loro foto ma in questo periodo è Amal la più bella. Minigonna da ventenne per la signora Clooney mentre l’attore americano sembra Babbo Natale con la barba lunga. Immaginiamo che il nuovo look sia giustificato da un nuovo lavoro sul set perché sembra davvero un vecchietto paragonato a sua moglie. Amal ha abbinato alla minigonna quasi inguinale gli stivali su gamba nuda, tacco basso ma neri e alti. Maglia rosa e occhiali da diva, immancabili. 41 anni e non li dimostra davvero, ben 17 in più per Clooney che invece è spesso in jeans.

GEORGE CLOONEY E AMAL ALAMUDDIN 5 ANNI DAL MATRIMONIO DA FAVOLA IN ITALIA

I paparazzi li hanno beccati mentre escono da casa a New York. Amal è sempre molto attenta al suo look, capelli sempre perfetti e mai con outfit sbagliati, questa volta però la coppia non è riuscita a coordinarsi. Anche le scarpe di George Clooney stridono con quelle di sua moglie, lui ha anche le scarpe effetto usato. Gli concediamo però tutto, anche questo al grande Clooney, a patto che tolga preso la barba bianca.





Di certo li rivedremo presto ancora una volta in Italia dove hanno anche una villa stupenda sul lago di Como, villa Oelandra. Al momento sono però molto impegnati, lui tra film e pubblicità per il caffè, lei occupata anche con l’Onu e i suoi impegni nel lavoro e nel sociale. Bellissimi anche e soprattutto quando appaiono con i loro piccoli gemelli, i due figli che hanno cambiato la vita di entrambi.