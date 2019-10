Cristina Chiabotto in luna di miele a Formentera con Marco Roscio dopo il matrimonio da favola (Foto)

Sono bellissimi Cristina Chiabotto e Marco Roscio in luna di miele a Formentera (foto). C’è anche l’album del viaggio di nozze per l’ex Miss Italia e il suo Marco ma a mostrare gli scatti pieni d’amore e passione è la rivista Chi. Niente foto sui social, dopo quelle del matrimonio Cristina non ha mostrato altro. Un matrimonio da favola e subito dopo Cristina e Marco sono scappati via, hanno preso il volo per Formentera, si sono trasferiti sull’isola che con pochi turisti è un vero spettacolo. Pizzicati dai paparazzi più innamorati che mai e sicuri di aver fatto la scelta giusta. Non stanno insieme da molto tempo ma a 33 anni, per entrambi, hanno capito subito che erano fatti l’uno per l’altra. Si sono sposati nella reggia di Venaria a Torino e hanno voluto accanto soprattutto le persone più care, gli amici di sempre, la famiglia. A Formentera sono più in forma che mai e i baci sono dolci e bollenti. Non si nascondono ai fotografi, non sono infastiditi dai curiosi ma felici di mostrare il loro amore.

CRISTINA CHIABOTTO IN LUNA DI MIELE CHE CORPO PERFETTO CON IL COSTUME BIANCO

Col costume bianco intero con la scritta Just Married la Chiabotto mette in mostra un fisico da urlo. E’ sempre stata bellissima ma adesso il fisico è davvero scolpito. Anche lui è bello come il sole, anche lui ha gli addominali scolpiti e le foto insieme sono un vero incanto. A bordo piscina proseguono le coccole e gli sguardi di intesa, una luna di miele senza fine per i novelli sposi pazzi d’amore l’uno per l’altra.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO





Adesso immaginiamo che vorranno pensare ad allargare la famiglia. Nessuno avrebbe scommesso sulle nozze dell’ex Miss Italia dopo l’addio a Fabio Fulco, con lui non desiderava l’abito bianco né costruire una famiglia. Invece, in poco tempo è cambiato tutto, è cresciuta ed è arrivato l’amore vero e adesso si attende il seguito per proseguire una vita da favola.





Cristina Chiabotto in luna di miele a Formentera con Marco Roscio dopo il matrimonio da favola (Foto) ultima modifica: da