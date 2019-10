Elisabetta Gregoraci in vacanza con Bettuzzi, c’è un ritorno di fiamma? (Foto)

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono tornati insieme? Dalle foto pubblicate dalla rivista Diva e Donna sembrerebbe di sì ma il gossip sembra davvero strano. La coppia non si era lasciata con un finale da favola, non solo non c’era stato il vissero per sempre felici e contenti ma questa estate ricordiamo anche dei post poco felici con battutine e risposte. La rivista di cronaca rosa ha però mostrato la splendida conduttrice e showgirl con l’imprenditore mentre volano insieme verso Lampedusa. Dicono sia un viaggio d’amore dopo la pausa estiva. Sono riusciti a sistemare tutto e a tornare più innamorati di prima? Niente ritorno di fiamma con Flavio Briatore, questo è certo, l’ha dichiarato la Gregoraci confidando che con il papà di Nathan Falco c’è un bellissimo rapporto, saranno legati per sempre ma che è impossibile che possano tornare insieme. Ovvio che lo facciano in nome dell’amore che li ha legati per anni e soprattutto per il bene del loro bambino, per il resto, la storia con Bettuzzi, siamo un po’ sorpresi.

ELISABETTA GREGORACI DI NUOVO INNAMORATA DI FRANCESCO BETTUZZI?

Ci era sembrato di capire che il motivo della rottura tra la Gregoraci e Bettuzzi fosse per gelosia. Dopo le varie foto di Ely con Briatore la sua risposta, la brutta battuta su un rapporto che è basato sulla coppia, due persone e non tre. I rapporti con Flavio Briatore sono ottimi e devono restare tali, è ovvio: “Il rispetto che proviamo l’una per l’altro ci consente di passare piacevoli momenti tutti e tre insieme. Credo sia una cosa che tutti i genitori separati dovrebbero fare”. Questo il commento di Elisabetta mentre si mormora che l’ex marito abbia fatto di tutto per riaverla accanto come moglie.

Resta da scoprire se davvero Francesco ed Elisabetta sono tornati insieme, se davvero si sono concessi dopo l’operazione del piccolo Nathan Falco un viaggio per il loro ritorno di fiamma.