Angelo Sanzio ha trovato l’amore: il cuore del Ken Umano batte per Enrico

Una bella notizia nella vita di Angelo Sanzio andato troppo spesso in tv per raccontare di aggressioni verbali e fisiche subite. Questa volta invece, dalle pagine di Leggo, l’ex concorrente del Grande Fratello parla di amore e felicità! Angelo infatti, noto al pubblico italiano per essere il Ken Umano più popolare nel nostro paese, ha trovato l’amore. Per la prima volta parla pubblicamente della sua storia con Enrico. Il suo cuore è tornato a battere e questa è una bellissima notizia.

ANGELO SANZIO HA TROVATO L’AMORE: ENRICO E’ IL SUO UOMO

Nella sua intervista per Leggo, Angelo ha raccontato come è nata questa storia d’amore.

Lo scorso febbraio Enrico mi ha chiesto l’amicizia su Facebook, non ci ho dato peso, credevo che fosse solo uno dei tanti curiosi che voleva attaccare bottone solo per gossip. A distanza di un po’ di tempo però scorrendo la rubrica di Messanger ho notato questa ‘fotina’ che ritraeva un bellissimo ragazzo e mi sono detto ‘però niente male, perché non ci ho parlato?’

Angelo ed Enrico si sono poi scambiati dei messaggi e tra loro è nata appunto una bellissima storia d’amore. Angelo rivela che questa relazione è nata all’insegna della maturità anche perchè Enrico ha 10 anni in più di lui e sa come trasmettere sicurezza e farlo stare tranquillo.

Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale […] Chi mi conosce lo sa, sia da Barbara d’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme.

E adesso aspettiamo di vederli magari in tv per la prima volta insieme! Magari proprio in uno dei programmi di Barbara d’Urso!

