Lorella Boccia e Niccolò Presta aggrediti e derubati: lo sfogo della ballerina sui social

“Non sapevo se fare questo post” ha scritto Lorella Boccia sui social pubblicando due foto che mostrano il suo volto e quello di suo marito, Niccolò Presta, con i segni della violenza. La ballerina e conduttrice di Amici e l’imprenditore sono stati aggrediti e derubati. La Boccia ha deciso di mostrare sui social le immagini del suo volto, visibilmente tumefatto, e quello di Niccolò che è stato aggredito con un coltello. Lorella ha anche scritto un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram.

Tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati dopo la pubblicazione del post per Lorella e suo marito che per fortuna stanno bene. Lorella che è abituata a mostrarsi sorridente e raggiante sui social, questa volta ha voluto lanciare un altro tipo di messaggio.

La Boccia ha voluto sfogarsi con questo post sui social raccontando quanto accaduto. Non ha aggiunto molti dettagli ma i fatti dovrebbero esser accaduti a Roma città in cui Lorella e Niccolò vivono.

Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta “VAFFANCULO”. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, VIGLIACCHI. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi VAFFANCULO. Siete uomini di merda e tali rimarrete. SIAMO SOLO PIÙ FORTI ADESSO!