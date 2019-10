Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, quanta felicità a Ibiza nella nuova fuga d’amore (Foto)

Sono pazzi d’amore l’uno per l’altra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza e le nuove foto pubblicate dalla rivista Chi mostrano ciò che tutti volevano vedere (foto). L’ex moglie di Eros Ramazzotti è pazza d’amore, felice, al settimo cielo, radiosa in tutta la sua bellezza. Nessuno dirà che non l’avevamo mai vista così felice ma la storia d’amore con Charley vola in alto, è vera, meravigliosa. Un fine settimana a Ibiza, una nuova fuga d’amore e chi li conosce bene e li osserva da vicino confida che sono come due adolescenti alla prima cotta. Marica non ha lasciato Eros da un momento all’altro, nessun colpo di testa e si intuisce da come il cantante difende la mamma dei suoi figli più piccoli. Alla Pellegrinelli ha lasciato autista e bodyguard nei suoi giri a Milano e con i figli e il loro rapporto è sereno, pieno d’affetto e di stima. Certo non è facile dirsi addio ma vedendo Marica Pellegrinelli e Charley Vezza così felici e innamorati alla luce del sole tutto appare più semplice.

MARICA PELLEGRINELLI FELICE CON CHARLEY VEZZA A IBIZA

“Sono davvero felice” queste le parole che gli amici della modella riportano ma non c’è nemmeno bisogno di commentare, le foto a Ibiza sono l’ennesima conferma che la storia d’amore tra Marica e l’imprenditore sua appassionata. Vezza a Ibiza gestisce alcune attività e la coppia continua a essere inseparabile. Mani che si cercano, risate, abbracci, baci, la complicità è forte e anche la voglia di stare sempre insieme. Qualcuno attende l’annuncio della convivenza ma ci sembra davvero difficile che possa già accadere. Eros e Marica sono prima di tutto i genitori di Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Marica Pellegrinelli è ormai contagiata dalla passione per le Baleari, il suo Charley è direttore creativo di un noto locale. Per loro l’estate non finisce con l’inizio dell’autunno.