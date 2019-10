Melissa Satta vorrebbe una figlia femmina ma adesso è troppo concentrata sul lavoro (Foto)

Sono tornati insieme dopo avere superato la crisi e adesso Melissa Satta e Boateng guardano di nuovo felici al futuro e sognano un altro figlio (foto). Il desiderio c’è ma non lo esprimono perché l’ex velina di Striscia la notizia confida che questo non è il momento giusto per avere un altro bebè perché troppo concentrata sul suo lavoro. Sono stati bravissimi Melissa e Kevin Prince a non parlare dei loro problemi, a non dire niente sul perché della loro separazione. Hanno fatto tutto per proteggere Maddox dalla curiosità degli altri e oggi alla rivista Diva e Donna la showgirl confida che farebbe tutto ciò che ha fatto, non cambierebbe niente. Sa che è cresciuta magari anche grazie a qualche errore ed è orgogliosa di ciò che ha creato.

MELISSA SATTA E BOATENG, SULLA LORO CRISI RESTA IL MISTERO

“Rifarei tutto” ha rivelato la splendida Melissa ma senza alcuna intenzione di rivelare il passato, la sua vita privata. “Può essere successo tutto o nulla” ha detto la 33enne spiegando: “Sulla mia vita personale, come si sa, sono sempre stata molto riservata e in questi mesi non ho voluto mai rilasciare dichiarazioni su cosa sia successo”. Tutto per tutelare il piccolo Maddox: “Sulla mia vita personale, come si sa, sono sempre stata molto riservata e in questi mesi non ho voluto mai rilasciare dichiarazioni su cosa sia successo”.

Tutti e tre insieme hanno trascorso un’estate meravigliosa ma quando saranno in quattro? “Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”.