Il discorso di Paolo Bonolis al matrimonio di suo figlio Stefano: l’ironia non manca (FOTO)

E’ stato un giorno unico e speciale, un giorno che di certo Paolo Bonolis non potrà dimenticare. Il suo primo figlio, Stefano, ha sposato la bellissima Candice la sua fidanzata americana. E la famiglia Bonolis al completo è volata negli Usa per le nozze! Vi abbiamo già mostrato molte foto scattate nel giorno del matrimonio di Stefano Bonolis e Candice ma oggi vogliamo parlavi anche di qualcosa di particolare che abbiamo scovato sui social.

Nel giorno del matrimonio di Stefano non poteva mancare anche il discorso di papà Paolo che con un inglese italianizzato, ha rallegrato la sala. Tanti i complimenti per suo figlio che ha scelto una donna bellissima da avere al suo fianco e grande emozione per questo giorno speciale. Purtroppo le stories sui social che mostrano il discorso di Paolo non si sentono benissimo ma abbiamo capito che le parole del conduttore hanno fatto sorridere tutti, del resto è nel suo stile colpire e far ridere i suoi interlocutori, non poteva andare diversamente.

IL DISCORSO DI PAOLO BONOLIS NEL GIORNO DEL MATRIMONIO DI STEFANO

Tale padre tale figlio, Paolo ricorda che da giovane anche lui era come Stefano adesso però le cose sono cambiate visto che il tempo è passato! Poi arrivano i complimenti per Candice, una ragazza bellissima super sexy, e suo figlio ne è di certo testimone! Grandi applausi in sala e urla quando il conduttore ha sottolineato quanto sia sexy la moglie di suo figlio! Poi il discorso di Paolo si fa più serio: l’impegno matrimoniale è una cosa seria, così come lo è anche l’amore. Vivere insieme e amarsi è la cosa fondamentale. “Sono sicuro che avranno una vita felice insieme” ha detto Paolo Bonolis nel giorno del matrimonio di suo figlio Stefano!

Rivediamo alcuni scatti del giorno più bello per Stefano e Candice

Ancora tantissimi auguri a questa bellissima coppia per il giorno più bello della loro vita!

