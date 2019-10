Lory del Santo a Pomeriggio 5: mamma a 61 anni, vuole una femminuccia

“C‘è bisogno della dottoressa Giò?” ha esordito Barbara d’Urso accogliendo nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda il 14 ottobre 2019 Lory del Santo. Si parla infatti della voglia di Lory di diventare mamma. Questa volta però non ci sarà bisogno di una ginecologa perchè la regista ha intenzione, qualora fosse possibile, di chiedere una bambina in affidamento. Lei e il suo compagno Marco Cucolo infatti sono pronti a formare una famiglia insieme e sarebbero felici di poter adottare una bambina. La decisione di Lory del Santo divide gli opinionisti presenti nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque: c’è chi pensa che la sua sia una scelta coraggiosa, visto tutto quello che le è successo in passato e chi invece pensa che dovrebbe dedicarsi ad altro, proprio in virtù di tutto quello che ha passato. E c’è chi ha dei dubbi anche sulla possibilità di formare questa famiglia con Marco che è giovanissimo. Inoltre le critiche si fanno più aspre quando Lory specifica che preferirebbe avere una femminuccia.

LORY DEL SANTO MAMMA A 61 ANNI: A POMERIGGIO 5 SPIEGA I DETTAGLI

A Lory del Santo però le critiche non interessano. Ribadisce di sentirsi in ottima forma tanto che non prende neppure una aspirina per il mal di testa, di essere pronta ad affrontare un nuovo percorso nella sua vita e se la legge glielo permetterà lei sarà felice di accogliere in casa una bambina. Marco rivela che lei e Lory vogliono aiutare una bambina che magari ha avuto dei problemi delle sofferenze e sono pronti ad aiutare, se questo sarà possibile.

Ribadiamo quindi che Lory del Santo non è incinta ma che vuole solo provare a portare avanti le pratiche per l’affido di una bambina insieme al suo compagno Marco Cucolo che viene attaccato in puntata. C’è infatti chi crede che il bambino di casa sia lui ma Marco risponde che ha un lavoro e che è un uomo.