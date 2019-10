Al Bano confessa che non avrebbe mai lasciato Romina e sul palco diventa corista Romina Jr (Foto)

Se il gossip non pone domande ad Al Bano e Romina Power sul loro ritorno insieme anche nella vita privata ci pensano i fan che continuando a sperare riescono a essere anche più diretti (foto). E’ la rivista Oggi a svelare alcuni retroscena della tournée della coppia in Australia. Ben 4 mila persone sono accorse alla Margaret Court Arena di Melbourne per seguire l’ex coppia d’oro. Con loro c’erano anche il figlio Yari, che li ha introdotti esibendosi con la chitarra, e la più piccola delle figlie, Romina Jr. Anche lei ha intenzione di seguire le orme di mamma e papà nella musica? No, si è trattato solo di necessità. Il cantante ha infatti spiegato che in genere le coriste sul palco sono 4 ma che purtroppo ben tre e per vari motivi personali hanno dato forfait. A questo punto Romina si è improvvisata cantante e sembra che si sia anche comportata benissimo. Non finisce qui perché c’è anche la domanda della fan con relativa risposta di Carrisi.

AL BANO NON AVREBBE MAI LASCIATO ROMINA POWER

Tra il pubblico una fan che li ha invitati a tornare insieme come un tempo. Al Bano in tutta risposta ha ribadito: “Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina: è stata lei ad andarsene”. Che sia una nuova dichiarazione d’amore? Tutti si chiedono se sia ancora Romina a non volere tornare con il suo ex marito.





Sulla bravura e la disponibilità di Romina Jr a prendere il posto da corista sul palco, il cantante di Cellino San Marco ha confidato: “Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente. Questo lo dico da spettatore, non da papà”. Non finirà mai l’interesse sulla coppia perché in tanti continuano ad amarli e seguirli, sono stati la coppia ideale per tanti anni, la famiglia perfetta, ma il finale è stato diverso.