Ilaria D’Amico e Gigi Buffon a Venezia festeggiano i cinque anni d’amore (Foto)

Stanno insieme da più di 5 anni ma su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico pochi avrebbero scommesso e invece la coppia ha smentito tutte le previsioni e un po’ alla volta è riuscita a dimostrare che la rivoluzione creata in famiglia avevano una base d’amore (foto). La rivista Chi li ha beccati a Venezia, come sempre mano nella mano, occhi negli occhi, come è normale che sia quando si parte in due per una breve vacanza d’amore. Gigi e Ilaria hanno festeggiato il loro quinto anno insieme. Era luglio del 2014 quando il capitano e la giornalista vennero sorpresi insieme, beccati nel loro primo bacio, da quel momento non è stato semplice e ancora meno ovviamente lo è stato per Alena Seredova. Tutto si è poi sistemato e in una delle città più romantiche al mondo forse stanno progettando il loro matrimonio.

LE FEDINE DI ILARIA D’AMICO E GIGI BUFFON PARLANO DI PROMESSE D’AMORE ETERNE

Belli e sorridenti non si preoccupano se tra un selfie e un caffè a Venezia ci sono i paparazzi pronti a scattare foto su foto. Passeggiano mano nella mano e non si può non notare al dito del portiere una preziosa fedina. Anche la giornalista sportiva ha un anello prezioso al dito, una fedina di diamanti. Stanno davvero pensando ai fiori d’arancio?

Forse sarebbe la giusta conclusione, adesso che nella loro famiglia quasi allargata è tornato il sereno. Alena Seredova è felice con Alessandro Nasi e i rispettivi figli sono ormai abituati alla loro nuova vita. Il piccolo Leopoldo Mattia lega tutti, un sì per sempre piacerebbe a molti. Chissà come potrebbe essere l’abito da sposa di Ilaria D’Amico. Intanto, ci accontentiamo del suo outfit originale scelto per Venezia e abbinato al suo compagno.