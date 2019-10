A Pomeriggio 5 le lacrime di Antonella Clerici mentre legge la lettera del papà di Andrea Mainardi

Sabato scorso Andrea Mainardi e Anna Tripoli sono diventati marito e moglie. Un matrimonio da favola che abbiamo documentato dal primo all’ultimo minuto per i nostri lettori, mostrandovi tutto quello che è successo nell’Abbazia dove è stato celebrato il rito civile e poi durante la festa. Oggi nella puntata di Pomeriggio Cinque, Andrea Mainardi ha rivisto per la prima volta in tv tutte le immagini del suo matrimonio. E tra i momenti più emozionanti c’è stato sicuramente quello durante il quale Antonella Clerici ha letto la lettera scritta dal papà di Andrea. Come vi abbiamo raccontato in altre occasioni, il papà di Andrea non è in grado di lasciare la sua casa e non ha potuto essere presente il giorno del matrimonio. Ma se non c’era fisicamente, era al fianco di suo figlio con il cuore. La Clerici, testimone d’eccezione dello sposo, ha avuto il compito delicato di leggere la lettera che il papà di Andrea ha scritto per suo figlio e anche per Anna.

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 17 ottobre 2019, abbiamo quindi rivisto la grande commozione della conduttrice che, alla fine della lettera, non ha saputo trattenere le lacrime.

ANTONELLA CLERICI SI COMMUOVE MENTRE LEGGE LA LETTERA DEL PAPA’ DI ANDREA MAINARDI

Questo il testo della lettera:

Ciao Andrea, ti scrivo perchè sai bene che non posso essere lì conte e con Anna in questo giorno davvero speciale. Ma credimi non sai quanto vorrei esserti vicino fisicamente. Con il cuore invece sono sempre vicino a te. Sono contento che tu abbia trovato l’anima gemella, l’amore grande della tua vita, la tua Annina. Vi auguro con tutto il cuore di iniziare questo cammino insieme di appoggiarvi l’un all’altro affrontando sempre insieme le difficoltà della vita con rispetto, pazienza e comprensione.Andatevi sempre incontro anche rinunciando a qualcosa per il bene dell’altro. Io e la mamma siamo sposati da 38 anni ed è stato e sarà per sempre un grande amore. Anche se la vita di tutti i giorni, i problemi e le difficoltà vi metteranno a dura prova, non allontanatevi mai, siate sempre l’uno la forza dell’altro. Coltivate sempre il vostro amore e la vostra felicità. Io vi guardo e sarò sempre con voi. Vi voglio bene. Andrea ti voglio bene e sono orgoglioso di te. Vi abbraccio forte. Giorgio Mainardi.