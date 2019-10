Andrea Mainardi fresco sposo a Pomeriggio 5 rivede le immagini più belle delle nozze

Un super emozionato Andrea Mainardi è stato ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 17 ottobre 2019 per raccontare le sue prime emozioni dopo il matrimonio. Lo chef per la prima volta in tv dopo aver sposato Anna Tripoli, rivede le bellissime immagini delle nozze. Dal suo arrivo nell’abbazia sotto braccio della mamma alla lettura delle promesse di Anna che si è molto commossa, anche se di solito quello che piange è lo sposo! E poi la lettura della lettera di suo papà da parte di una emozionatissima Antonella Clerici. E dopo la cerimonia civile ecco la festa: cambio d’abito, grandi risate e super festa per tutti. Location da sogno: un matrimonio perfetto che lo chef rifarebbe altre mille volte.

Nel salotto di Pomeriggio Cinque Mainardi spiega che è andato tutto bene. “La sposa è arrivata puntualissima” ha commentato lo chef parlando con Barbara d’urso del giorno del matrimonio e dicendo di essersi commosso moltissimo, come sempre.

ANDREA MAINARDI HA COMMENTATO LE IMMAGINI DELLE SUE NOZZE

In diretta vengono quindi mostrate alcune delle immagini più belle delle nozze e lo chef, ex concorrente del Grande Fratello VIP ha commentato:

“Bellissimo questo montaggio, sembra davvero un film, grazie; ho fatto una pessima figura perchè ho baciato Anna prima che dovessi farlo e infatti il sindaco mi ha guardato e mi ha detto che adesso potevo baciare la sposa…E’ bellissimo, non riesco ancora a chiamarla moglie ma sono felicissimo. Io quando parlo di mia figlia o di mia moglie non posso che commuovermi“.

Sorge scherza: “Mi sa che per sto ragazzo è stata una sofferenza, guarda come piange come gli si sono fatti i capelli.” Non c’è stato però molto tempo per replicare perchè dell’argomento si è parlato pochissimo sul finale della puntata di Pomeriggio 5 e non abbiamo quindi ascoltato altro. Chissà forse per Andrea Mainardi e la sua Anna Tripoli ci sarà spazio in una delle prossime puntate di Pomeriggio 5, o magari di Domenica Live. Vedremo!