Marco Maddaloni ha reso prezioso l’anello di corda de L’isola dei famosi e l’ha regalato a sua moglie (Foto)

Ricorderete l’anello di corda che Marco Maddaloni aveva realizzato sulla spiaggia de L’Isola dei famosi? Era l’anello con cui in diretta chiedeva a Romina Giamminelli di sposarlo (foto). Oggi a Vieni da me era ospite la coppia che a un mese dal matrimonio racconta il giorno più bello ma c’è anche quell’anello in primo piano reso prezioso da Marco. Pur essendo un anello di corda per Romina e Marco era già un oggetto di gran valore ma l’idea del judoka è stata meravigliosa, un regalo unico per sua moglie. Marco lo ha fatto impreziosire con oro e diamanti, ha fatto creare una struttura aggiungendo le pietre preziose. Il risultato è unico e anche il modo che ha scelto per donarlo di nuovo alla sua Romina.

ROMINA GIAMMINELLI NON TOGLIE MAI IL MERAVIGLIOSO ANELLO DI CORDA

E’ sull’Isola dei famosi che il campione del mondo di judo ha capito che voleva sposare la sua Romina anche in chiesa, ed è durante il reality show che ha poi vinto che ha pensato all’oggetto che non può mancare per una proposta di matrimonio. Non aveva niente, la cosa più resistente una corda, poi diventata il gioiello più prezioso.

E’ davvero bellissimo l’anello di corda, oro e diamanti, un po’ grande, forse anche scomodo da portare ma Romina non se ne separa. A vieni da me ha confidato che se lo toglie si sente spoglia, che le hanno consigliato di non metterlo sempre perché è delicato, potrebbe rovinarsi, ma per lei è troppo importante. Marco lo aveva ripreso per farne un vero gioiello e il giorno del matrimonio, prima della torta e dei fuochi d’artificio le ha riconsegnato l’anello più bello. Ancora oggi sono molto emozionati nel rivedere quei momenti, sono una coppia bellissima.