Ursula Bennardo mamma per la quarta volta: il regalo di Sossio Aruta dopo la nascita di Bianca

Ursula Bennardo ha voluto raccontare a tutte le persone che la seguono con affetto quello che è successo in questa ultima settimana, dopo la nascita della piccola Bianca, la prima figlia avuta da lei e Sossio. Ursula è già mamma di tre splendidi ragazzi e anche Sossio ha due figli che ama moltissimo nati dalla sua precedente relazione. La coppia ha allargato la famiglia e Bianca è già la principessa di casa, essendo insieme alla sua mamma la sola donna da coccolare e viziare.

URSULA PARLA DEL PARTO SUI SOCIAL: LE PRIME PAROLE DA MAMMA DI BIANCA

Ed ecco che cosa ha raccontato Ursula, al settimo cielo dopo l’arrivo di Bianca:

Sto molto meglio, sono passati nove giorni. L’11 ottobre è nata la mia piccolina, c’era il pericolo che anche questa volta partorissi prima. Io ho iniziato ad avere delle contrazioni forti, ma siamo riusciti ad arrivare all’11 ottobre, è un piccolo scricciolo. Il parto è stato molto bello, ovviamente l’emozione più grande è stata lei. Sono sempre attaccata a lei, anche se solitamente non dorme con me perché non bisogna viziarli. Sono innamoratissima.

E a proposito del futuro al fianco di Sossio, Ursula rivela che è quasi escluso, almeno per il momento, il matrimonio. Sossio è stato già sposato, anche lei, per cui non ci potrà essere quello religioso e per quello civile bisogna prima sbrigare diverse pratiche burocratiche.

Sossio mi ha regalato una fede con scritto Bianca e la sua data di nascita, non c’è bisogno di un matrimonio civile o religioso per unirsi. Quello religioso purtroppo non possiamo farlo e quello civile credo che sia più che altro una cosa burocratica, quindi abbiamo fatto questo pegno d’amore, credo che l’unione più grande sia un figlio.