Andrea Damante con una bruna super sexy: chi è la sua nuova fiamma?

Andrea Damante è nuovamente al centro dell’attenzione della cronaca rosa. Dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis, con tanto di pubblicazione del libro sulle corna, record di vendite, da parte della nota influencer, i gossip su possibili flirt e nuove fiamme di Andrea Damante non si sono mai fermati, anzi. Da Paola Di Benedetto a Nicole Mazzocato fino alla ex Madre Natura Sara. Adesso arriva una nuova misteriosa e bellissima ragazza. A far alzare la polemica e le indiscrezioni è stato lo stesso Damante con delle ig stories sul suo profilo. Nei video pubblicati dall’ex tronista di Uomini e Donne si vede chiaramente una donna. Curiosi di capire di chi si tratta?

Andrea Damante mostra una nuova ragazza: nuova fiamma per l’ex di Giulia De Lellis?

Nei video postati sulle storie di Instagram da Andrea Damante si vede una ragazza molto bella, dai capelli scuri e un fisico scolpito. La misteriosa donna è tutta vestita di nero tanto che il noto dj e producer la definisce Diabolik. Nessun tag però. Certo è che le fan del Dama hanno indagato sulla possibile identità di questa giovane ragazza e sono arrivati ad una conclusione. Si tratterebbe di una ventiquattrenne che lavora nel mondo della pubblicità. Si chiama Chiara Montemurro e, anche secondo il Vicolo delle News, Andrea Damante e la giovane donna avrebbero già trascorso molto tempo insieme: dalle vacanze in Grecia, a Mykonos, fino ad alcuni fine settimana in Italia tra Roma e Milano.

Andrea Damante, la nuova fiamma si chiama Chiara: sarà la volta buona?

Che Andrea Damante abbia finalmente trovato la ragazza giusta dopo i numerosi gossip su presunti flirt che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi? Ancora non è dato sapersi se Chiara Montemurro è davvero la nuova fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne. Né Andrea e né la ragazza hanno fatto delle dichiarazioni pubbliche in merito a questa storia e alla loro possibile relazione.

E voi che cosa ne pensate? Sarà la volta buona per Andrea Damante?