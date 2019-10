Filippo Bisciglia e Pamela Camassa pronti al matrimonio? La risposta da Verissimo

Dodici anni di vita insieme, un grande amore e anche tanta voglia di continuare a sognare tra vita privata e professionale. Filippi Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia unitissima, anche nel talento. Entrambi infatti hanno partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities; lei trionfando, Filippo conquistando il terzo gradino del podio. Sanno cantare, ballare, condurre: una coppia di giovani talenti che sarà ospite nella puntata di Verissimo del 26 ottobre 2019. Filippo e Pamela nel salotto di Silvia Toffanin hanno parlato della loro esperienza nel talent ma anche di quelli che sono i progetti per il futuro.

PAMELA CAMASSA E FILIPPI BISCIGLIA: DUE TALENTI AD AMICI CELEBRITIES

A proposito della sua partecipazione ad Amici Celebrities, Pamela ha raccontato: “Ho sempre avuto una passione per il canto e per la danza e seguo Amici fin dalla prima edizione. In passato ho anche fatto un provino come ballerina, ma dopo aver superato il primo step, ho finto di essermi fatta male perché mi sembrava che fosse un livello troppo alto per me” . E non poteva mancare un commento sulla vittoria: “Ho sempre sperato di vincere, come tutti i concorrenti, ma non c’è mai stato un momento in cui ho capito che ce l’avrei fatta. Grazie a questa esperienza sono venuti fuori tanti lati di me che io stessa non conoscevo”.

Filippo si è detto chiaramente contentissimo e felice per la vittoria di Pamela, commentando con grande orgoglio per il trofeo conquistato dalla sua compagna. “E’ come se avessi vinto io” ha detto Filippi nel salotto di Silvia Toffanin.

La conduttrice quindi non poteva non chiedere se nel loro futuro c’è anche un possibile matrimonio! “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia. Pamela è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia confidente” ha commentato Filippo Bisciglia rispondendo alle domande della Toffanin.