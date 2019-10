Miss Italia 2019: anche per Carolina Stramare storia d’amore finita, Alessio contattato da Uomini e Donne? (Foto)

La storia si ripete e ancora una volta Miss Italia resta senza fidanzato o meglio la storia d’amore tra Carolina Stramare e Alessio Falsone sembra già finita (foto). Difficile davvero che una coppia resista quando la vita di uno dei due cambia così tanto e per la Stramare di certo è cambiata molto. Alla rivista DiPiù Miss Italia 2019 ha confidato che la sua relazione con Alessio è finita ma ha aggiunto anche altro. In più c’è il dubbio che lui sia stato contattato da Uomini e Donne e che potrebbe quindi diventare presto tronista. Anche su questo punto c’è un commento di Carolina. L’ex coppia continua a sentirsi tutti i giorni, quindi di certo la relazione non è finita male, a lui manca la vita di prima, lei non può giustamente rinunciare alle nuove opportunità che la vittoria del concorso di bellezza le sta regalando.

CAROLINA STRAMARE E ALESSIO FALSONE AMORE FINITO MA NON DEL TUTTO

“Ci sentiamo tutti i giorni, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano” ha confidato la Stramare alla rivista DiPiù aggiungendo che sente di dover pensare di più a se stessa in questo momento e che sa che potrebbe perdere Alessio per sempre: “Ora ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne trovasse un’altra lo capirei, perché evidentemente non ero io ciò che cercava”.





Un discorso saggio a cui la Stramare ha aggiunto anche la sua idea sull’ipotesi che Alessio sia stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne: “Non mi ha detto niente, spero che non me l’abbia nascosto. Per carità, ci può stare, ma dato che lo conosco bene so già che se accettasse non si troverebbe a suo agio in televisione in quel tipo di show”.