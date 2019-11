Il regalo del fidanzato di Valentina Ferragni per l’anniversario è la sua pelle (Foto)

Dolcissima Valentina Ferragni mentre mostra su Instagram il regalo ricevuto da Luca Vezil per il sesto anno insieme (foto). Il fidanzato di Valentina Ferragni desiderava averla sempre sulla sua pelle, questo il suo regalo, la sua pelle, ovviamente un tatuaggio, ma di coppia. Primo tatuaggio per lui e per questo il regalo è ancora più originale. Ma cosa ha tatuato la coppia sulle braccia? Hanno scelto di tatuarsi le coordinate geografiche di Mykonos. Facile intuire il perché di un tatuaggio così particolare, certo per niente bello da vedere ma il suo significato è importante. Chi sceglie di fare un tatuaggio infatti dovrebbe farlo sempre per avere sulla pelle un momento importante della propria vita e di certo per Luca e Valentina quel luogo di vacanza conta molto. E’ lì che si sono incontrati per la prima volta dieci anni fa. Facendo due conti però non sembra si siano fidanzati subito ma dopo qualche anno.

VALENTINA FERRAGNI E LUCA VEZIL MOSTRANO IL TATUAGGIO DI COPPIA

Davvero un regalo molto carino e la sorella di Chiara Ferragni su Instagram spiega che la mattina del loro anniversario il suo fidanzato le ha dato una lettera: “Dove ha scritto che vuole avermi sulla sua pelle per sempre e che ha deciso di fare il nostro primo tatuaggio insieme (il suo primo in assoluto)”.





Valentina prosegue: “Abbiamo deciso di tatuarci le coordinate geografiche di Mykonos, il luogo dove ci siamo incontrati per la prima volta dieci anni fa”. Ha aggiunto le foto scattate subito nello studio del tatuare. Luca ha commentato: “Ti darei il mio braccio destro se me lo chiedessi” per poi aggiungere: “Ma sperando che non ce ne sia mai bisogno ho deciso di darti l’unica cosa che possiedo, il mio corpo, la mia pelle”. Poi sono partiti per un bel viaggio ad Amsterdam.