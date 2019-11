La fidanzata di Raz Degan: Silvia Toffanin svela il mistero a metà da Verissimo

Ce l’avrà fatta Silvia Toffanin a far parlare Raz Degan in merito alla sua misteriosa nuova fidanzata? Nella puntata di Verissimo in onda oggi 9 novembre 2019, la conduttrice ha provato a far parlare Raz, ma l’ex naufrago dell’Isola dei famosi non ha mollato. La conduttrice ha iniziato prendendo la cosa alla larga, come si suol dire. “Di recente sei stato al matrimonio di tua nipote, ma non ti è venuta voglia magari di portare una donna all’altare, di sposarti?” ha chiesto Silvia Toffanin…La domanda nasce dal fatto che, qualche tempo fa, Raz ha postato sui social una foto da Santorini, in Grecia, con una misteriosa donna a bordo piscina fotografata da lui. Il modello e attore non ha voluto dire però nulla in merito, ha commentato dicendo che si tratta di una “sirena” e ancora, “una ragazza che era lì per caso a bordo piscina“. E ha rivelato anche un nome che però non è molto chiaro, per cui non riportiamo perchè potremmo sbagliare. Poi si è imbarazzato quando la Toffanin ha provato a chiedere qualcosa in più e ha scelto di non aggiungere altri dettagli.

Ma sarà o non sarà questa misteriosa ragazza dai capelli scuri la nuova fidanzata di Raz Degan? Difficile a dirsi…

RAZ DEGAN SI E’ FIDANZATO? A VERISSIMO SI PARLA DELLA BRUNA MISTERIOSA

Raz quindi non ha voluto dire molto in merito a questa donna entrata nella sua vita. Però ha commentato con una frase che conferma che nella sua vita c’è un nuovo amore: “Possiamo dire che sto bene con lei ( Raz ha fatto il suo nome ma non lo abbiamo compreso)”. E la conduttrice ha ribattuto: “Possiamo dire che lei è speciale nella tua vita” e Raz: “Yes”.

Finalmente quindi un nuovo amore per Raz che negli ultimi anni era stato in giro per il mondo ma da single, dopo la fine della sua storica relazione con Paola Barale. “Non sono mai stato una persona che mette la sua vita privata in piazza. Oggi le cose sono cambiate, adesso ci sono i social, pubblicano tutti tutto. Io ho molto rispetto per la mia privacy, se una cosa è privata resta privata. Questa foto fa sognare, è il mio lavoro, mi piace condividere posti meravigliosi” ha detto Raz. La conduttrice però ha tagliato corto: “Ma da quanto stato insieme? L’hai portata nel trullo”. “Porto le persone che amo nei luoghi che amo” ha detto Raz non rispondendo direttamente alle domande ma facendo capire molto.