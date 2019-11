Serena Grandi racconta la storia d’amore con Gianni Morandi e la loro canzone (Foto)

Serena Grandi aveva 24 anni, Gianni Morandi 38 ed erano entrambi liberi, il matrimonio del cantante con Laura Efrikian era già finito; tra i due una storia d’amore che dopo tanti anni l’attrice ha voluto ricordare (foto). Una love story che salta fuori oggi in un’intervista di Serena Grandi che non solo sembra non avere mai dimenticato quell’amore ma rivela anche che Gianni le dedicò una canzone. E’ lei “La mia nemica amatissima”, il brano che il cantante portò al festival di Sanremo nel 1983. Dopo più di 30 anni dalla fine di quella relazione salta tutto fuori in un’intervista al settimanale DiPiù. C’è anche un’altra confessione: Serena ha un sussulto al cuore ogni volta che lo vede in televisione. Si sono conosciuti a un concerto, hanno iniziato a frequentarsi dopo un po’ e tra una chiacchierata e un’altra è nato il loto amore. Fu Morandi a lasciarla, lei ha sofferto per quell’addio ma oggi resta un bellissimo ricordo.

SERENA GRANDI RACCONTA DI GIANNI MORANDI

“Gli uomini sono sempre stati un po’ spiazzati dalla mia procacità e dalla mia vivacità”, confida l’attrice nell’intervista, “Gianni invece non mi ‘temeva’: era deciso, sicuro di sé e questo mi piaceva. E poi, era passionale, dietro quell’aria da bravo ragazzo nascondeva grande carica”.

Nel tempo sono poi diventati amici ma resta una bellissima canzone. “Gianni rivelò che aveva dedicato quel brano a me: ero la sua nemica perché mi vedeva diversa da lui per carattere, ma mi amava lo stesso”. Stavano insieme e quei giorni a Sanremo lei li ricorda bene: “Quei giorni a Sanremo furono emozionanti, un vortice, e Gianni, nonostante la tensione per la gara, mi riempiva di attenzioni”.