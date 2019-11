Veronica Ciardi e Bernardeschi, l’ex gieffina e il calciatore paparazzati con il figlio (Foto)

E’ una storia d’amore che Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi cercano di proteggere in tutti i modi e infatti solo adesso arrivano le prime foto con il loro bambino. Il primo figlio di Veronica e Federico è nato questa estate, una dolce notizia arrivata un po’ a sorpresa perché tra i due sembra ci fosse stata una crisi, una separazione, che il loro amore fosse finito; invece la famiglia è più bella che mai, felice. In tre tutto sembra più bello e Veronica Ciardi e Bernardeschi sono più innamorati che mai. Non sono per niente social, non mostrano niente della loro vita privata nonostante lui sia un famoso calciatore e lei una delle ex gieffine che molti non dimenticheranno mai. Fanno coppia fissa da molto tempo e sono una famiglia che si gode il tempo libero con delle belle uscite in tre.

VERONICA CIARDI E FEDERICO BERNARDESCHI MAMMA E PAPA’ FELICE CON IL LORO PRIMOGENITO

Il piccolo ha pochi mesi e oltre alle foto pubblicate questa settimana dalla rivista Diva e Donna si sa davvero poco. Un po’ di più ovviamente si sa della coppia ma solo se presi singolarmente. Lui è il calciatore della Juventus e della Nazionale nel pieno del suo periodo d’oro. Lei è l’ex concorrente del Grande Fratello al tempo in cui i non famosi diventavano davvero dei beniamini del pubblico. I suoi scatti bollenti, le sue presunte o vere storie d’amore, Veronica ha fatto scalpore in passato ma adesso non sembra avere più bisogno di tutta quella pubblicità e di far parlare di lei.

Un pranzo nelle Langhe e una giornata insieme in famiglia è stata l’occasione per i paparazzi di scattare qualche foto, per la coppia non sembra un problema e serena sorride. La Ciardi coccola il suo piccolino, in questa versione tempo fa non l’avremmo immaginata ma è una mamma dolcissima.