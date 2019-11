Giorgia Palmas e Filippo Magnini ai Caraibi, luna di miele anticipata prima del matrimonio (Foto)

Un’altra vacanza d’amore per Giorgia Palmas e Filippo Magnini e la coppia questa volta è volata ai Caraibi, il paradiso dove tutti vorremmo essere in questo momento (Foto). Una luna di miele anticipata ma questa volta davvero perché Giorgia e Filippi sembra si sposeranno nel 2020, manca davvero poco, i preparativi forse sono già in corso. Non è la prima luna di miele per loro ma spesso non si tratta di vere e proprie fughe d’amore perché con loro due c’è anche la piccola Sofia, la bellissima figlia dell’ex velina di Striscia la notizia. Ai Caraibi sono invece soli. Ne approfittano per scatti da custodire, lì ci sono colori meravigliosi, anche se sono abituati alla Sardegna. Adorano il mare infatti la Palmas lo scrive anche sui social mostrando le sue meravigliose foto: “Nella mia idea di paradiso il mare c’è sicuramente”. La 37enne sarda in bikini è come sempre perfetta e anche senza un filo di trucco è splendida e così diventa lei il vero paradiso per il nuotatore a cui non serve altro che il suo amore. Infatti, Magnini non è mai apparso così felice; sta per realizzare il suo sogno di famiglia, desiderava da tempo matrimonio e figli.

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI MATRIMONIO NEL 2020

Stanno insieme dal 2018, da quella splendida primavera in cui sono incontrati e innamorati. Non sono una coppia da molto tempo ma fin dai primi mesi hanno capito che non dovevano perdersi. Da quel momento sono inseparabili, la convivenza è arrivata presto. Filippo è un punto di riferimento anche per Sofia che ha 11 anni ed è nata dal matrimonio della Palmas con il calciatore Davide Bombardini.

C’è davvero tutto non manca niente, a meno che le nozze siano solo un’idea del gossip e i due piccioncini ci faranno attendere ancora un po’ prima di vederli meravigliosi dire il loro sì più bello.