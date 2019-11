Luciana Littizzetto dopo 21 anni è finito tutto con Davide Graziano ma non rivela il motivo (Foto)

Una storia d’amore lunghissima tra Luciana Littizzetto e Davide Graziano ma è già finita da tempo e ospite di Raffaella Carrà lei non ha voluto parlarne più di quanto abbia dovuto fare (foto). Ancora resta in silenzio la Littizzetto sui motivi che hanno portato alla rottura con il suo compagno storico, musicista ed ex batterista del gruppo Africa Unite. Tra le confessioni rivelate ieri alla Carrà c’è tanto della sua vita, volentieri ha parlato dei figli ma ha concesso poco e niente della sua vita sentimentale. Più o meno un anni fa Luciana parlava di una questione complicata tra lei e Davide, di un momento complesso della loro vita che non sentiva ancora di potere raccontare. Era in un’intervista rilasciata alla rivista DiPiù che ammette la loro situazione delicata chiedendo di non ricevere più domande. Oggi c’è la certezza che quell’amore dopo due decenni sia finito ma non ci sono le motivazioni, o meglio nessuno dei due ne parla.

LUCIANA LITTIZZETTO MAMMA DI DUE RAGAZZI

Ha ovviamente una nuova vita oggi da affrontare, il suo lavoro, i figli. Vanessa ha 23 anni, Jordan Beljuli 21 anni. Luciana e il suo ex compagno sono genitori affidatari; sono entrati nella loro vita 10 anni fa e ovviamente hanno resto migliore la loro vita. La carriera procede sempre a gonfie vele ma per il resto non c’è altro, non c’è nessun altro uomo per la Littizzetto che sulla parola matrimonio scherza ma non troppo.





Non si è mai sposata ma confida che evidentemente nessuno l’ha voluta sposare. Pensa che il girono delle nozze potrebbe essere terribili tra parenti, bomboniere e ogni cosa da preparare in anticipo. Però le piace molto andare ai matrimoni degli altri, quindi magari non ha detto davvero tutto, forse anche lei un abito bianco da sposa o qualcosa di simile qualche volta l’ha sognato.