Sabrina Ferilli è irriconoscibile mentre fa la spesa con Flavio Cattaneo (Foto)

La vediamo sempre sensualissima e con gli abiti stretti e scoperti al punto giusto la splendida Sabrina Ferilli che nella vita di tutti i giorni non ama invece conquistare né far girare la testa a tutti (foto). Anche i vip fanno la spesa e anche Sabrina Ferilli va a comprare ciò che serve per il pranzo solo che lei ci va cercando di nascondersi il più possibile. Un po’ ci riesce perché con quella giacca, i jeans larghi e le sneakers, sciarpa che le copre parte del viso insieme agli occhialoni scuri, il risultato è che la bellissima attrice è quasi irriconoscibile. Davvero non sembra lei mentre al banco fa la spesa per lei e suo marito che l’aspetta fuori dal negozio. Il più delle volte in strada li vediamo insieme, innamoratissimi come sempre e infatti mentre camminano sembrano die fidanzatini. Parlano, si raccontano e poi un dolce bacio. Cosa avrà comprato Sabrina Ferilli al banco salumi? Un po’ di cose da mettere in tavola e poi sempre coperta il più possibile va via. Se in strada in tanti non fanno caso a lei perché è davvero diversa dal solito non sfugge ai paparazzi.

SABRINA FERILLI ABBIGLIAMENTO COMODO E GOLOSITA’ PER IL PRANZO

Al supermercato confusa tra gli altri clienti c’è anche lei, Sabrina Ferilli che il sabato sera ammiriamo a Tu si que vales, l’attrice che da anni fa sognare tanti uomini ma che piace moltissimo anche alle donne. Passano gli anni ma lei e sembra stupenda, bellissima e in più è diventata sempre più amica di tutti perché si presenta così semplice.





E’ amica vera di più di una donna nel mondo dello spettacolo, prime tra tutte Mara Venier e Maria De Filippi. Non a caso da anni la conduttrice Mediaset fa di tutto per averla nei suoi programmi, dai vecchi prime time di Amici a l’attuale programma che mostra talenti più o meno veri in tv.